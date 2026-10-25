Într-un oraș în care șoferii pierd timp în ambuteiaje, iar locuitorii unor cartiere se plâng că nu au suficiente școli, grădinițe și transport public, vor putea apărea noi blocuri de locuit. Consiliul Municipal Chișinău a aprobat trei planuri urbanistice zonale, care schimbă destinația unor terenuri și permit dezvoltarea unor zone rezidențiale. Consilierii PAS spun că proiectele vor pune și mai multă presiune pe infrastructura orașului. Cei de la MAN și PSRM susțin însă că astfel capitala se dezvoltă și răspunde cererii de locuințe.

Unul dintre proiecte vizează terenul delimitat de străzile Grenoble, Drumul Schinoasei și Vasile Alecsandri, la hotarul dintre Chișinău și orașul Codru. Deși terenul era destinat unor obiective speciale, inclusiv instituții de interes public și social, noul plan permite construirea unui cartier rezidențial.

Diana AMBROS, REPORTER PRO TV: „După modificarea statutului zonei, aici poate fi construit un complex rezidențial format din două blocuri, cu 12 și, respectiv, 14 etaje. Proiectul prevede 155 de apartamente, în care ar urma să locuiască aproximativ 340 de persoane.”

Zona este deja aglomerată, iar consilierii PAS, care au votat împotriva Planului Urbanistic Zonal, se întreabă dacă străzile și serviciile publice vor putea face față unui număr mai mare de locuitori.

Zinaida POPA, PREȘEDEINTELE FRACȚIUNII PAS DIN CMC: „Acolo este o zonă urbanistică care astăzi, conform PUG-ului este „S”, trebuie să fie ceva social, creșă, școală, policlinică. Ei transformă această zonă într-o zonă rezidențială R7. Asta înseamnă că acolo deja se vor construi blocuri. Întrebarea noastră: cât este de oportun să fie construite chiar acolo, în intersecția cu Codru, încă blocuri?”

Un alt plan vizează un teritoriu de aproximativ 128 de hectare, în zona bulevardului Mircea cel Bătrân și a străzii Bucovina. Documentul prevede transformarea unor foste terenuri industriale în zone rezidențiale, cu blocuri de înălțime medie și mare, spații comerciale și servicii publice. Consilierii PAS spun că locuitorii din zonă sunt deja nemulțumiți de construcțiile înalte și susțin că, în planul urbanistic anterior, unele terenuri erau rezervate pentru o grădiniță și spații verzi, însă în noua documentație sunt prevăzute blocuri de locuit.

Anetta DABIJA, CONSILIER MUNICIPAL DIN PARTEA FRACȚIUNII PAS DIN CMC: „Capacitatea sau numărul de locuitori ar crește de la câteva sute la 12.000 sau ceva de genul ăsta, adică peste 10.000 de locuitori. Asta înseamnă apartamente foarte multe, mii de apartamente. Și din păcate experiența orașului a arătat că astfel de proiecte au consecințe foarte grave asupra orașalui nu sunt suficiente locuri în școli nu mai vorbesc de servicii de sănătate sau spații verzi, parcări.”

Al treilea proiect vizează zona străzii Industriale, între străzile Uzinelor și Vadul lui Vodă. Aici, miza este inclusiv reorganizarea rețelei de drumuri și dezvoltarea teritoriului.

Zinaida POPA, PREȘEDEINTELE FRACȚIUNII PAS DIN CMC: „Acolo sunt planificate anumite drumuri și urmează să fie expropriate proprietăți private. Nu ni s-a spus exact acei oameni au fost informați, sunt de acord, au participat la consultări publice, ori nu.”

Reprezentanții MAN și PSRM resping criticile și spun că cele trei planuri au toate avizele necesare, inclusiv avizul Ministerului Infrastructurii. Ei susțin că PUZ-urile sunt elaborate de specialiști și că dezvoltarea orașului spre periferie este necesară, în condițiile în care tot mai mulți oameni vin să locuiască în capitală.

Corneliu PÂNTEA, VICEPREȘEDINTELE FRACȚIUNII MAN DIN CMC: „Noi încercăm să extindem orașul. În exterior, orașul trebuie să se dezvolte. Există o cerere și, respectiv, noi trebuie să facem o ofertă. Și orașul, după toate regulile, trebuie să se dezvolte în exterior și în sus.”

Alexandr ODINȚOV, PREȘEDINTELE FRACȚIUNII PSRM DIN CMC: „În primul rând ne înteresa disponibilitatea locurilor în școli și grădinițe în urma construcțiilor. În acest caz, Direcția generală arhitectură a confirmat că va fi construită o școală mare, cu 1.200 de locuri, și două grădinițe.”

Planurile urbanistice zonale stabilesc cum pot fi folosite terenurile din anumite zone și ce tipuri de construcții pot fi permise. Aprobarea lor nu înseamnă însă că blocurile pot fi ridicate imediat. Pentru construcții sunt necesare și actele permisive prevăzute de lege.