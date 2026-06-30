După scandalul salariilor de la MoldATSA, un nou caz stârnește controverse. Secretara de stat de la Ministerul Energiei, Carolina Novac, a declarat venituri de aproape trei milioane de lei anul trecut, cele mai mari sume provenind din activitatea sa în Consiliul de Observatori al Moldovagaz. În urma reacțiilor din spațiul public, funcționara a declarat că nu consideră această remunerație justificată în raport cu realitățile economice din Republica Moldova și a anunțat că va dona o parte din bani unei instituții pentru copii.

Secretara de stat a Ministerului Energiei, Carolina Novac, a venit cu explicații după ce în spațiul public au apărut informații privind veniturile sale din funcția de membru al Consiliului de Observatori al Moldovagaz, de unde a primit anul trecut peste 2,25 milioane de lei.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, aceasta a explicat că înțelege reacțiile societății, în contextul diferențelor mari dintre astfel de remunerații și veniturile din Republica Moldova, subliniind că nivelul de remunerare nu este stabilit de ea și nici de partea moldovenească, ci a fost aprobat încă din anul 2014, în baza deciziilor corporative ale companiei Moldovagaz.

Carolina NOVAC, SECRETAR DE STAT LA MINSTERUL ENERGIEI: „În ultimii ani, Agenția Proprietății Publice a propus în mod repetat reducerea semnificativă a acestor remunerații. Am susținut de fiecare dată aceste propuneri în cadrul Consiliului de Observatori. Din păcate, ele au fost blocate de reprezentanții Gazprom, care dețin pachetul majoritar de acțiuni. (…) În condițiile în care modificarea cuantumului nu a fost posibilă, am decis ca o parte din aceste venituri să fie donată unei instituții pentru copii. Procedura este deja în desfășurare.”

În același mesaj, Carolina Novac a vorbit și despre activitatea sa în sectorul energetic, inclusiv despre auditul datoriilor istorice ale Gazprom, unde spune că a coordonat echipa de consultanți internaționali. La final, secretara de stat a declarat că își asumă responsabilitatea pentru activitatea sa și că susține reducerea acestor remunerații pe viitor.

Am încercat să obținem o reacție din partea Carolinei Novac, însă aceasta nu ne-a răspuns. Potrivit declarației sale de avere, anul trecut, Carolina Novac a încasat peste 2,25 milioane de lei din calitatea de membru al Consiliului de Observatori al Moldovagaz și peste 546 de mii de lei salariu de la Ministerul Energiei. Ea a mai declarat venituri din dobânzi bancare, obligațiuni de stat și compensații pentru deplasări de serviciu.