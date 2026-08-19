Accident mortal în apropiere de satul Corlăteni din raionul Rîșcan. O femeie de 50 de ani a murit pe loc, după ce microbuzul pe care îl conducea s-a ciocnit frontal cu un automobil. Șoferul celuilalt vehicul, un bărbat de 46 de ani, a fost transportat la spital. Acesta se află în stare extrem de gravă.

Tragicul accident a avut loc aseară, la intrarea în satul Corlăteni, raionul Rîșcani. Un automobil s-a ciocnit frontal cu un microbuz. Impactul a fost unul dezastruos, fiind nevoie de intervenția salvatorilor de la descarcerare. Bărbatul de 46 de ani, aflat la volanul mașinii a fost transportat la spital în stare extrem de gravă.

Andreea GALICI, PURTĂTORUL DE CUVÂNT AL SPITALULUI CLINIC BĂLȚI: „La Spitalul Clinic Bălți a fost transportat cu ambulanța un bărbat de 46 de ani cu politraumatism survenit în urma unui accident rutier. Pacientul a fost supus unei intervenții chirurgicale complexe. În prezent se află la terapie intensivă în stare extrem de gravă.”

La volanul microbuzului era o femeie de 50 de ani, care a murit pe loc. Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili cum s-a produs accidentul.

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