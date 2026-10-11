Aparatul de zbor fără pilot, depistat într-o pădure din apropierea satului Geamăna, raionul Anenii Noi, a lovit un copac la o înălțime de aproximativ 13 metri. Specialiștii Secției tehnico-explozive au dezactivat partea de luptă, eliminând riscul unei explozii necontrolate, anunță poliția.

Potrivit poliției, în urma cercetărilor efectuate într-o pădure din apropierea satului Geamăna, raionul Anenii Noi, la aproximativ 100 de metri de drum, a fost identificat locul în care aparatul de zbor fără pilot a lovit un copac, la o înălțime de circa 13 metri.

În urma intervenției, specialiștii Secției tehnico-explozive a Poliției au dezactivat partea de luptă a aparatului, eliminând riscul unei explozii necontrolate.

Totodată, la sol au fost identificate fragmente ale aparatului de zbor, care prezentau deteriorări în urma impactului.

Investigațiile continuă, iar în perioada următoare urmează să fie dispuse expertizele de specialitate.

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Obiect asemănător unei drone - depistat în apropierea localității Geamăna

Un obiect asemănător unei drone a fost depistat în apropierea localității Geamăna, raionul Anenii Noi, după ce, în noaptea de 10 spre 11 octombrie, locuitorii din zonă ar fi auzit un sunet similar celui produs de o dronă, urmat de o explozie.