Drona care s-a prăbușit ieri în extravilanul satului Mihăilenii Vechi, raionul Rîșcani, avea un sistem de propulsie turbo-reactiv, cu caracteristici similare unei drone de tip „Gheran”. Poliția anunță că aparatul a explodat la impactul cu solul, iar în craterul format au fost găsite bile metalice, folosite ca elemente de nimicire. Specialiștii continuă cercetările pentru a stabili tipul și masa încărcăturii explozive.

Experții secției tehnico-explozive a Poliției au depistat mai multe fragmente ale dronei și au stabilit locul exact al impactului cu solul.

În urma exploziei s-a format un crater de dimensiuni considerabile, în care au fost găsite și bile metalice.

Poliția precizează că cercetările continuă pentru stabilirea tipului și masei încărcăturii explozive.

Colaj foto/ Poliția RM

Cum s-a produs incidentul

Potrivit Ministerului Apărării, drona a survolat spațiul aerian al României, după care a revenit în Republica Moldova. Aparatul a dispărut de pe radar în zona satului Cobani, raionul Glodeni, apoi a reapărut în apropierea orașului Drochia.

Drona a dispărut de pe radar în zona Bălți

La ora 17:14, obiectul zburător a dispărut din nou în zona satului Sturzovca, municipiul Bălți. La ora 17:26, autoritățile au fost informate despre căderea unui aparat de mici dimensiuni în extravilanul satului Mihăilenii Vechi, raionul Rîșcani.

Vegetația uscată a luat foc după cădere

În urma prăbușirii, vegetația uscată din zonă s-a aprins. La locul incidentului au intervenit pompierii și polițiștii. Victime nu au fost raportate.

La ora 17:39, spațiul aerian din zona Centru a fost redeschis.

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