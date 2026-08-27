Autoritățile au oferit noi detalii despre obiectul zburător depistat pe marginea drumului Chișinău–Basarabeasca. Poliția informează că este vorba despre un aparat de zbor fără pilot, de model „Parodia”, care s-a prăbușit după ce a lovit un copac, în apropierea satului Carabetovca.

„În urma verificărilor efectuate, inclusiv cu raze X, nu au fost depistate dispozitive sau substanțe explozive”, a precizat poliția.

Ce este drona „Parodia” și de ce este folosită

„Parodia” este o dronă-momeală fără pilot, folosită pentru a induce în eroare apărarea antiaeriană. Aceasta este concepută să imite pe radar o dronă de tip Shahed și nu are focos de luptă. Scopul ei este să atragă atenția și să consume resursele apărării antiaeriene.

Aparat de zbor/ Poliția RM

Aparat de zbor/ Poliția RM

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor cauzelor.

Un obiect zburător a căzut în apropierea drumului Chișinău-Basarabeasca

Un obiect zburător a căzut în această dimineață la pământ în apropierea drumului Chișinău–Basarabeasca. Zona a fost securizată, iar specialiștii examinează obiectul pentru a stabili proveniența, tipul și cauzele în care acesta a ajuns în zonă.

Cinci drone au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova, chiar de Ziua Independenței

Cinci drone au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova în această noapte, 27 august, chiar de Ziua Independenței. Survolurile au fost fixate în comun cu partenerii, pe fondul atacurilor aeriene lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei.

Potrivit ministerului Apărării, prima dronă a traversat frontiera de stat din Ucraina spre Republica Moldova la ora 03:56, în proximitatea localității Beliayevka, pe direcția Palanca, raionul Ștefan Vodă. Un minut mai târziu, aceasta a părăsit spațiul aerian național și a revenit în Ucraina.

O a doua dronă a fost observată la ora 03:59, venind din direcția localității Starokazacie, Ucraina, și intrând în Republica Moldova în apropierea localității Căplani. La ora 04:10, aceasta a dispărut de pe sistemele de monitorizare în proximitatea localității Carahasani, raionul Ștefan Vodă.

Cea de-a treia dronă a traversat frontiera la ora 04:09, deplasându-se pe direcția Palanca – Crocmaz – Olănești – Purcari – Rășcăeți. La ora 04:24, obiectul aerian a dispărut de pe radare în apropierea localității Pervomaisk, în regiunea transnistreană, în apropierea zonei de frontieră.

A patra dronă a traversat frontiera la ora 04:16, în zona localității Palanca, după care a părăsit imediat spațiul aerian al Republicii Moldova, deplasându-se spre Maiaki, Ucraina.

Un alt obiect aerian a fost observat la ora 05:50 în apropierea postului vamal Săiți – Lesnoe. Drona a traversat teritoriile celor două state, iar la ora 06:02 s-a deplasat în direcția localității Lesnoe, Ucraina, părăsind spațiul aerian național.

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