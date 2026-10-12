Noi detalii ies la iveală în dosarul privind presupuse escrocherii cu criptomonede, investigat de organele de drept de la Chișinău. În urma perchezițiilor desfășurate sâmbătă, 9 octombrie, la cinci call-centre, au fost reținute opt persoane. Potrivit anchetatorilor, acestea ar fi făcut parte dintr-un grup criminal organizat care ar fi înșelat cetățeni din Statele Unite ale Americii și Canada, prin intermediul unor platforme false de tranzacționare.

În timpul descinderilor, ofițerii au ridicat bani, telefoane mobile, calculatoare, procesoare, suporturi de stocare a informației, carduri bancare și documente contabile și corporative.

Printre obiectele depistate se numără și dispozitive destinate bruiajului, precum și un poligraf care ar fi fost folosit pentru testarea persoanelor recrutate pentru activitățile infracționale.

Un call-centru ar fi adus două milioane de dolari pe lună

Potrivit informațiilor preliminare prezentate de poliție, numai unul dintre cele cinci call-centre ar fi înregistrat venituri lunare de aproximativ două milioane de dolari din activitatea infracțională.

Anchetatorii susțin că gruparea ar fi avut o structură ierarhică, în care fiecare membru avea atribuții bine stabilite. Printre persoanele vizate se numără coordonatori ai activității call-centrelor, responsabili de recrutarea personalului și persoane care s-ar fi ocupat de administrarea economică și contabilă a companiilor folosite în schemă.

Zeci de persoane, inclusiv cetățeni străini, ar fi fost implicate

În activitatea investigată ar fi fost implicate zeci de persoane, inclusiv cetățeni din Camerun, India, Israel, Nigeria, Georgia și Ucraina. Acestea au fost supuse verificărilor cu sprijinul Inspectoratului General pentru Migrație și al Direcției cooperare polițienească internațională din cadrul IGP.

Potrivit materialelor acumulate de anchetatori, suspecții s-ar fi prezentat drept experți în investiții și le-ar fi oferit potențialelor victime informații false sau denaturate despre profiturile și riscurile tranzacțiilor cu criptomonede. În acest mod, oamenii ar fi fost convinși să transfere bani în scheme investiționale frauduloase.

Opt persoane, plasate în izolator

Cele opt persoane reținute au fost escortate și plasate în izolatorul de detenție preventivă. Cauza penală a fost pornită de Procuratura municipiului Bălți și vizează presupuse infracțiuni de escrocherie și spălare de bani, comise de un grup criminal organizat.

Investigațiile continuă.

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