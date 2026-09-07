Noi detalii apar în cazul bărbatului care, potrivit poliției, și-ar fi urmărit și amenințat soția cu moartea și care a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Poliția precizează că acesta fusese deja vizat de o ordonanță de protecție, emisă în februarie, pe care ar fi încălcat-o ulterior, fiind recunoscut vinovat pentru această faptă. După reținerea sa, instanța a emis o nouă ordonanță de protecție pentru victimă, valabilă șase luni.

Potrivit poliției, la 27 februarie 2026, Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a emis prima ordonanță de protecție în acest caz, pentru o perioadă de trei luni. Demersul pentru emiterea acesteia a fost înaintat de angajații Centrului de Justiție Familială al Poliției

Mai puțin de o lună mai târziu, la 17 martie, bărbatul ar fi încălcat măsurile stabilite prin ordonanță. Pentru această faptă, el a fost recunoscut vinovat.

A fost reținut după o nouă sesizare

La 2 septembrie, în urma unei sesizări repetate privind comportamentul agresiv al bărbatului, acesta a fost reținut pentru 72 de ore.

Ulterior, instanța a dispus aplicarea măsurii preventive sub formă de arest pentru 30 de zile. În prezent, bărbatul se află în detenție.

Potrivit informațiilor oferite anterior de poliție, femeia ar fi prezentat oamenilor legii o înregistrare audio în care bărbatul ar fi amenințat-o cu violență fizică și cu moartea.

Victima a primit o nouă ordonanță de protecție

Poliția precizează că, având în vedere riscul persistent, angajații Centrului de Justiție Familială au înaintat demersurile necesare pentru emiterea unei noi ordonanțe de protecție.

Astfel, la 4 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a emis cea de-a doua ordonanță de protecție în acest caz. Măsura este valabilă timp de șase luni.

Poliția mai precizează că, deși în astfel de cazuri poate fi dispusă monitorizarea electronică, bărbatului nu i-a fost aplicată brățara electronică. Motivul este că acesta se află în detenție, iar monitorizarea electronică nu este posibilă pe perioada aflării sale în penitenciar.

Ce s-a întâmplat

Cazul a ieșit la iveală după ce femeia a sesizat Poliția cu privire la comportamentul agresiv al soțului. Potrivit IGP, bărbatul ar fi urmărit-o, s-ar fi deplasat la domiciliul acesteia și ar fi amenințat-o cu moartea.

În urma sesizării din 2 septembrie, bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore, iar ulterior instanța a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.

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