Dosarul lui Vlad Plahotniuc a ajuns într-o nouă etapă, după o ședință cu mai multe dispute procedurale la Curtea de Apel. Avocații au cerut recuzarea procurorului și au contestat schimbarea completului de judecată. Prima solicitare a fost respinsă, însă magistrații au acceptat să sesizeze Curtea Constituțională în privința înlocuirii unui judecător. Etapa pregătitoare a apelului s-a încheiat, iar la următoarea ședință va începe examinarea cauzei în fond.

În debutul ședinței, avocații lui Vlad Plahotniuc au cerut recuzarea procurorului Alexandru Cernei, acuzându-l că ar fi mințit în privința unui document primit de la SIS. Procurorul a respins acuzațiile și a declarat că argumentele apărării nu justifică recuzarea.

Lucian ROGAC, AVOCATUL LUI PLAHOTNIUC: „La ședința precedentă acuzătorul de stat a furnizat instanței de judecată informații mincinoase și neveridică, astfel încercând să-i înducă în eroare opinia instanței de judecată.”

Alexandru CERNEI, PROCURORUL DE CAZ: „Într-un contraargument am indicat volumul și fila dosarului unde se găsește acea scrisoare. Însă partea părării manipulatoriu indică că nu este același act la care se face trimitere în sentință.”

Totodată, apărătorii fostului lider PD au insistat asupra audierii fostului deputat Vladimir Andronachi, deși acesta a refuzat să depună mărturii în fața instanței de fond. O altă solicitare a apărării a fost însă acceptată de magistrați: sesizarea Curții Constituționale pentru a verifica legalitatea modificării completului de judecată.

Lucian ROGAC, AVOCATUL LUI PLAHOTNIUC: „Nu a existat temei pentru excluderea judecătorului precedent din completul de judecată. Ulterior au fost admise abaterii de la norma legală care prevede că judecătorii trebuie aleși în mod aleatoriu și anume prin programul integrat de gestionare dosarelor.”

Se întâmplă după ce magistratul Vitalie Pîslariuc l-a înlocuit pe Vitalie Budeci, după ce acesta nu a trecut vetting-ul. La următoarea ședință va începe examinarea propriu-zisă a apelului depus de procurori.

Iulia PASCARI, REPORTE PRO TV: „Vlad Plahotniuc a participat prin videoconferință, dintr-o încăpere special amenajată pe teritoriul penitenciarului numărul 13. Așa cum au decis anterior magistrații. Acesta se află în detenție acolo din 25 septembrie 2025, când a fost extrădat din Grecia. Dosarul fostului lider PD a ajuns pe masa magistraților de la Curtea de Apel, după ce atât procurorii, cât și avocații au contestat decizia primei instanțe, care l-a condamnat pe Plahotniuc la 19 ani de închisoare. Iulia Pascari, PRO TV.”

