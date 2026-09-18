Noi imagini surprind bubuitura puternică auzită în această dimineață în zona Colonița–Tohatin. Înregistrările, expediate la adresa redacției noastre, provin de la camere de supraveghere instalate într-o parcare cu automobile și în curtea unei gospodării. În ambele cazuri, zgomotul puternic a fost surprins în jurul orelor 3:57–3:58.

În primul filmuleț este surprinsă o parcare cu automobile, iar bubuitura se aude la ora 3:58. Zgomotul a fost atât de puternic, încât imaginea s-a luminat pentru o clipă. Deocamdată, însă, nu este clar unde anume s-a produs bubuitura.

În cel de-al doilea filmuleț este surprinsă grădina unei gospodării, unde bubuitura poate fi auzită la ora 3:57. Nici de această dată nu au fost oferite detalii despre locul exact în care s-ar fi produs zgomotul sau despre cauza acestuia.

Bubuitură puternică auzită în zona Colonița-Tohatin

O bubuitură puternică a fost auzită în această dimineață, în jurul orei 04:20, în zona de sud-vest a satului Colonița, în direcția localității Tohatin. Mai mulți cetățeni au sesizat Poliția prin intermediul Serviciului 112.

Poliția cooperează cu Ministerul Apărării

Întrebat dacă obiectul a fost identificat de colegii din cadrul Armatei Naționale, Viorel Cernăuțeanu a declarat că Ministerul Apărării este instituția care trebuie să ofere informații în acest sens.

„Cred că cel mai corect este să vorbească Ministerul Apărării la capitolul respectiv. Este important că cooperăm și cu Ministerul Apărării și cu alte entități. Se întreprind toate măsurile necesare”, a precizat șeful IGP.

Au fost raportate zgomote și în localitățile din apropiere

Potrivit informațiilor prezentate de Viorel Cernăuțeanu, apeluri și solicitări au parvenit nu doar din Colonița, ci și din localități adiacente, inclusiv din zona Bubuieciului, în direcția Anenilor, precum și din partea Botanica.

Deocamdată, autoritățile nu au confirmat ce fel de obiect a provocat explozia și nici locul exact unde acesta s-ar fi aflat sau ar fi căzut.

Mai multe înregistrări - analizate de polițiști

Cernăuțeanu a mai spus că imaginile publicate de Poliție reprezintă doar o secvență din ceea ce au reușit să surprindă camerele de supraveghere. Alte înregistrări sunt analizate de polițiști.

„A fost o explozie însoțită de o lumină puternică. Ce a fost nu putem confirma detalii despre obiectul care a fost”, a declarat șeful IGP.