Tensiunile din scuarul Catedralei au continuat și astăzi. Termoelectrica a început lucrările pentru remedierea avariei la rețeaua termică, iar poliția a format un cordon pentru a permite accesul autospecialei. La fața locului s-au adunat din nou funcționari și deputați ai MAN, care au încercat să împiedice desfășurarea lucrărilor. Primăria Chișinău susține că intervenția are loc fără autorizație.

De dimineață, în parcul Catedralei au venit zeci de polițiști, dar și reprezentanți ai Primăriei Chișinău și ai Preturii Buiucani. Și de această dată, reprezentanții municipalității au încercat să împiedice accesul autospecialelor Termoelectrica în parc. Între viceprimarul Victor Pruteanu și șeful Poliției Chișinău, Marin Garaz, a izbucnit un schimb de replici, iar ulterior au apărut tensiuni și între polițiști și deputații din Alternativa, printre care Olga Ursu.

„Vă rog frumos, vă rog frumos după gard.”

Au urmat și dispute cu reprezentanții Termoelectrica.

„-Agentul economic o să fie evacuat și nu o să activeze, o să-i cauzați prejudiciu economic. Sunteți gata să recuperați acest prejudiciu.

-Adresați-vă la Termoelectrica și o să examinăm și primiți răspuns.”

Termoelectrica a menționat că lucrările de remediere sunt urgente și, prin urmare, pot fi efectuate fără autorizație, urmând ca problema să fie soluționată în termen de patru zile.

Olga URSU, DEPUTAT BLOC „ALTERNATIVA”: „Orice lucrări trebuie să fie coordonate și asta prevede legea, asta prevede hotărârea de Guvern și prevede legea care este supremă față de hotărârea de guvern.”

Andrei VÎRLAN, ȘEFUL DISPECERATULUI GENERAL AL TERMOELECTRICA: „Noi lucrăm în cadrul legii, nu încălcăm nimic.”

După ce Ion Ceban a pus la îndoială avaria și a acuzat Termoelectrica de intervenție fără autorizație, directorul companiei a prezentat documente și a spus că avaria a fost depistată pe 15 septembrie, iar Primăria a fost notificată în repetate rânduri.

Iurie RAZLOVAN, DIRECTORUL TERMOELECTRICA: „Primarul general a hotărât că nu trebuie să facem reparația asta. Nu cred că e competența dumnealui să ia așa decizii. Trebuie reparat rețeaua sau nu? Acum când am săpat și am deschis robinetul pentru că ea a fost secționată, anume ca să nu avem pierderi inutile de agent termic, s-a văzut clar că este avarie, s-a văzut clar agentul nostru termic de culoare verde."

Primarul Ion Ceban acuză în continuare Termoelectrica de intervenție ilegală.

Ion CEBAN, PRIMARUL ION CEBAN: „Asta ei fac intenționat, pe drumuri pe trotuare, în parcuri. Au umplut toate preturile cu astfel de solicitări ca să boronească tot osașul"

În același timp, ministrul de interne a menționat că polițiștii au intervenit conform solicitărilor.

Daniella MISAIL-NICHITIN, MINISTRUL AFACERILOR INTERNE: „Se intervine exact, în coformitate cu solicitările și cunoașteți că au fost demarate lucrări pentru demararea unei țave de către Termoelectrica pentru că este foarte important să ne asigurăm că toți locuitorii capitalei voi avea căldură când va fi lansat sezonul rece.”

Amintim că disputa privind lucrările din scuarul Catedralei a început la sfârșitul lunii septembrie, când primarul Ion Ceban a acuzat Termoelectrica că efectuează săpături fără autorizația municipalității. Ieri, conflictul a reizbucnit, după ce angajații întreprinderii ar fi încercat să înceapă lucrările fără autorizație. Reprezentanții Primăriei s-au opus, iar la fața locului au intervenit cel puțin opt echipaje de poliție.