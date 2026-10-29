Parlamentul a adoptat în lectura a doua un proiect de lege care schimbă modul în care străinii sunt integrați în Republica Moldova. Aceștia vor putea beneficia de cursuri de limba română, activități de acomodare socioculturală și măsuri de sprijin pentru angajare. În același timp, ajutorul bănesc acordat solicitanților de azil va fi eliminat.

Potrivit Parlamentului Republicii Moldova, străinii vor putea participa la cursuri de limba română, activități de acomodare și sesiuni de informare despre viața în Republica Moldova. De asemenea, vor primi sprijin pentru a-și găsi un loc de muncă. Activitățile vor fi organizate în Centrele de integrare pentru străini din cadrul Inspectoratului General pentru Migrație.

Ce se schimbă pentru solicitanții de azil

Ajutorul bănesc acordat solicitanților de azil va fi eliminat, deoarece aceștia pot beneficia deja de cazare, hrană, îmbrăcăminte și alte facilități materiale, potrivit autorilor proiectului.

Totodată, străinii care dețin cărți de rezidență vor putea deveni membri ai asociațiilor de economii și împrumut.

Cine va beneficia de asistență juridică

Persoanele aflate în custodia autorităților vor putea primi asistență juridică de urgență, prin desemnarea unui avocat. Solicitanții de recunoaștere a statutului de apatrid vor avea acces la asistență juridică indiferent de venituri.

Beneficiarii de protecție temporară vor putea accesa măsuri de angajare, inclusiv indemnizația de șomaj. În plus, nu își vor pierde automat statutul dacă le expiră documentul de ședere în perioada în care participă la aceste măsuri.

Când intră în vigoare legea

Majoritatea prevederilor vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027. Cele referitoare la admiterea, șederea și supravegherea străinilor se vor aplica din 1 iunie 2027.

Anul trecut, 162 de persoane au solicitat măsuri de integrare în Republica Moldova. Dintre acestea, 100 erau cetățeni ai Ucrainei, 18 ai Federației Ruse și patru ai Turciei.