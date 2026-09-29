Agenția Servicii Publice anunță noi modificări pentru obținerea permisului de conducere. Schimbările țin, în mare parte de proba practică, iar viitorii șoferi vor trebui să țină cont că adaptarea vitezei va devine un criteriu important la susținerea examenului.

Potrivit ASP, modificările, în mare parte, țin de susținerea examenelor auto la proba practică.

Printre principalele modificări se numără chestionar electronic, în locul celui pe hârtie, proba practică va dura mai mult, vor fi evaluate mai multe abilități reale de conducere ale candidatului, adaptarea vitezei devine un criteriu important. Totodată, examenul pentru motociclete va fi modernizat, iar sistemul de evaluare se recalibrează atât la proba teoretică, cât și la cea practică.

De ce se propune schimbarea metodologiei

Necesitatea noii metodologii de examinare face parte dintr-un proces care va aduce treptat sistemul național la standardele europene. Această schimbare poate consolida încrederea în permisul moldovenesc și poate facilita recunoașterea și preschimbarea acestuia în UE, în limita cadrului juridic și a acordurilor aplicabile.

De asemenea, un alt obiectiv este reducerea accidentelor rutiere. Potrivit datelor oficiale, în anul 2025, în Republica Moldova au decedat în accidente rutiere 189 de persoane (circa 80 de decese la un milion de locuitori). Pentru comparație, media Uniunii Europene este de circa 43 la un milion de locuitori, Suedia are 20, Danemarca 23, iar România și Bulgaria — 68, respectiv 71. La acestea se adaugă costurile economice ale accidentelor, estimate de Banca Mondială la aproximativ 3,1% din PIB-ul țării (date pentru 2020).