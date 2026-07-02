Începând cu 1 iulie 2026, Uniunea Europeană introduce noi proceduri vamale pentru coletele poștale care conțin mărfuri și către statele membre, inclusiv pentru trimiterile destinate cetățenilor din UE. Astfel, va fi aplicată o taxă vamală de 3 euro pentru fiecare articol declarat atât pentru persoanele juridice, cât și pentru cele fizice. Totodată, excepție sunt cadourile trimise între persoane fizice, cu o valoare de până la 45 de euro, coletele cu o valoare mai mare de 150 de euro, precum și alte tipuri de bunuri excluse de legislația europeană.

Potrivit Poștei Moldovei, noile reguli rezultă dintr-o serie de modificări ale Regulamentului delegat al Uniunii Europene adoptat la 30 aprilie 2026 și vizează în special comenzile online, cu o valoare a bunurilor de până la 150 de euro.

Măsurile se aplică tuturor trimiterilor transportate prin rețeaua poștală internațională, inclusiv colete standard, pachete sau servicii expres.

Pentru aceste trimiteri, de la persoane juridice către persoane fizice, va fi aplicată o taxă vamală simplificată temporară de 3 euro pentru fiecare articol declarat. Pe lângă aceasta, operatorii poștali din statele UE pot percepe taxe suplimentare de procesare, precum și TVA, în funcție de legislația națională.

Sunt vizate coletele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: sunt expediate din afara UE către state membre, au o valoare de până la 150 de euro și conțin mărfuri achiziționate în regim de vânzare la distanță.

Excepții de la noile reguli

Nu intră sub incidența acestor proceduri cadourile trimise între persoane fizice, cu o valoare de până la 45 de euro, coletele cu o valoare mai mare de 150 de euro, precum și alte tipuri de bunuri excluse de legislația europeană. Acestea vor fi procesate conform procedurilor vamale deja existente.

Autoritățile recomandă cetățenilor să verifice în prealabil condițiile de taxare aplicabile coletelor internaționale, pentru a evita eventuale costuri suplimentare la primirea trimiterilor.