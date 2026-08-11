Poliția nu a înregistrat cazuri noi de fraudă telefonică în ultimele 24 de ore, însă două escrocherii comise anterior au fost raportate de victime. Prejudiciul total se ridică la 160.250 de lei. În același timp, vigilența cetățenilor a permis prevenirea a 78 de tentative de fraudă.

Potrivit poliției, schema folosită de infractori este, de multe ori, simplă, dar eficientă. Escrocii telefonează victimei și se prezintă drept reprezentanți ai unor instituții sau companii cunoscute.

Pentru a câștiga rapid încrederea persoanei apelate, aceștia pot invoca probleme legate de contracte, credite, conturi sau presupuse obligații financiare.

Ulterior, infractorii creează o stare de urgență și pun presiune psihologică pe victimă, încercând să o determine să acționeze fără să verifice informațiile primite.

În unele situații, banii sunt solicitați prin transferuri către conturi necunoscute, iar în alte cazuri escrocii pot trimite chiar și curieri pentru a ridica banii sau alte bunuri de la domiciliul victimei.

Escrocii își schimbă identitatea pentru a câștiga încrederea

Poliția atrage atenția că metodele de fraudă se adaptează rapid. În unele cazuri, infractorii folosesc succesiv identitatea mai multor instituții sau companii cu un grad ridicat de credibilitate.

Astfel, o singură victimă poate fi contactată de mai multe persoane care pretind că reprezintă instituții diferite. Scopul este același: să creeze aparența unei situații reale și să determine persoana să ofere date sau să transfere bani.

Ce trebuie să faceți dacă primiți un apel suspect

Poliția reamintește că nicio instituție bancară și nicio autoritate publică nu solicită telefonic parole, date personale, coduri de autentificare sau coduri primite prin SMS.

În cazul unui apel suspect, cetățenii sunt îndemnați să închidă imediat conversația, să nu transmită date personale și să nu efectueze transferuri de bani.

Persoanele care consideră că au fost ținta unei tentative de escrocherie sunt îndemnate să sesizeze poliția.

Mii de persoane înșelate de la începutul anului

Fraudele telefonice au devenit tot mai frecvente în Republica Moldova, iar escrocii folosesc scheme tot mai elaborate pentru a-și convinge victimele. Aceștia se prezintă drept reprezentanți ai băncilor, Poliției, companiilor de telecomunicații sau ai altor instituții și încearcă să obțină date personale, coduri de autentificare ori bani. În multe cazuri, infractorii creează o stare de panică și îi determină pe oameni să acționeze rapid, fără să verifice informațiile primite. De la începutul anului 2026 mii de persoane au fost înșelate, iar prejudiciul se ridică la sute de milioane de lei.