De astăzi, moldovenii plătesc mai mult pentru gaz și căldură. Un metru cub de gaz costă 26 de lei și 14 bani, cu aproape șase lei mai mult decât până acum, iar energia termică s-a scumpit cu peste 50 la sută atât la Chișinău, cât și la Bălți. Noile tarife se aplică începând cu 1 octombrie și vin în pragul sezonului rece.

Potrivit hotărârii ANRE, tariful la gaz a crescut cu aproape 6 lei de la 1 octombrie.

Astfel, dacă în septembrie consumatorii casnici au achitat 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub de gaz, de azi vor achita 26 de lei și 13 bani. Majorarea este de aproximativ 29%.

TARIFUL LA GAZ DIN 1 OCTOMBRIE

TARIF DE LA 1 OCTOMBRIE - 26,13 LEI/M3

MAJORARE - 29%

Tot astăzi intră în vigoare și noile tarife pentru energia termică, atât pentru consumatorii din Chișinău, cât și pentru cei din Bălți. Pentru locuitorii din Chișinău, deserviți de Termoelectrica tariful a crescut cu 1.257 de lei și vor plăti 3.277 de lei. Asta însemna o majorare de aproximativ 62 la sută.

TARIFE ENERGIE TERMICĂ CHIȘINĂU

TARIF DE LA 1 OCTOMBRIE - 3.277 LEI/GCAL

MAJORARE - 62%

Locuitorii din nordul țării, vor achita de azi 3.374 de lei lei pentru o gigacalorie cu aproape 1.200 de lei mai mult decât pînă acum.

TARIFE ENERGIE TERMICĂ BĂLȚI

TARIF DE LA 1 OCTOMBRIE - 3.374 LEI/GCAL

MAJORARE – 53%

Furnizorii de gaze naturale și energie termică și-au argumentat solicitările, în primul rând, prin creșterea prețului mediu de procurare a gazelor naturale pe piețele europene.