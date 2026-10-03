Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi spune că din nou, atacurile Federației Ruse asupra Ucrainei pun în pericol securitatea și siguranța cetățenilor, iar instituțiile de forță au fost mobilizate în zonele afectate.

Anatolie NOSATÎI, MINISTRUL APĂRĂRIIAL RM: „Alte cinci incidente de survolare neautorizată a spațiului aerian al Republicii Moldova, însoțite de explozii la sol. Din nou, securitatea și siguranța oamenilor sunt puse în pericol de atacurile Federației Ruse asupra Ucrainei”.

Totodată, ministrul a subliniat că prioritar este protejarea cetățenilor, iar în acest sens, instituțiile de forță se află în teren pentru a securiza locurile afectate și pentru a gestiona situația.

Conducerea de vârf a țării condamnă atacurile aeriene

Maia Sandu și Igor Grosu au venit cu reacții pe Facebook și condamnă atacurile masive ale Rusiei asupra Ucrainei și spune că Ucraina are nevoie de sprijin pentru a-și apăra oamenii și a proteja și pacea noastră.

Cinci aparate de zbor au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova

Cinci aparate de zbor au survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova, în această dimineață în proximitatea localităților Anenii Noi, Ștefan Vodă, Hîncești, Tudora și Căușeni.

Explozii la Ștefan Vodă, Căușeni și Hîncești

În apropierea localității Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, a fost semnalată o explozie într-un câmp cu viță-de-vie, în apropierea unei brigăzi agricole. Nu au fost raportate victime. În urma incidentului s-a produs un incendiu de vegetație, iar geamurile brigăzii au fost deteriorate. Totodată, au apărut și imagini suprinse de localnicii de la Dubovca Hîncești, unde la fel s-a produs o explozie, după ce o dronă s-a prăbușit. Din imagini se vede cum polițiștii sunt la locul exploziei și cercetează împrejurimile, iar martorii spun că s-a simțit că explozia a fost una puternică. la Căușeni, localnicii au surprins imagini cu fragmente de drone.

Fragmente de drone, depistate la Anenii Noi și Hîncești

Fragmente de dronă au fost depistate în apropierea localităților Dubovca și Hîncești, dar și în raionul Anenii Noi, între satele Delacău și Puhăceni.

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Alertă în apropiere de Brănești

O explozie a avut loc la 1 octombrie în apropierea localității Brănești, raionul Orhei. Momentul în care s-a produs deflagrația a fost surprins de camerele de supraveghere. Poliția a fost alertată după ce în zonă s-a auzit un zgomot puternic. Imediat au fost mobilizate serviciile specializate. Potrivit informațiilor preliminare, obiectul a fost identificat în apropierea unui drum.

Cum a crescut numărul încălcărilor spațiului aerian al Moldovei de la începutul războiului din Ucraina

Spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat de 44 de ori de la începutul acestui an, de peste două ori mai mult decât în tot anul 2025. Datele Serviciului de Operații Aeriene al Armatei Naționale, prezentate până la 24 septembrie, arată o creștere constantă a incidentelor pe fondul atacurilor aeriene asupra Ucrainei. În total, în perioada 2022–2026, au fost înregistrate 81 de cazuri în care în spațiul aerian al țării au pătruns drone, rachete sau alte obiecte aeriene.

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