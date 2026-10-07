Noua linie electrică de înaltă tensiune care va lega Republica Moldova de România va purta numele „Trump Liberty Line”. Proiectul, susținut financiar de Guvernul Statelor Unite cu 130 de milioane de dolari, este prezentat drept un pas important pentru consolidarea securității și independenței energetice a Republicii Moldova.

Potrivit Ambasadei SUA în Republica Moldova, săptămâna trecută, Ministerul Energiei, Moldelectrica, compania americană Black & Veatch și Ambasada SUA la Chișinău au lansat grupul de lucru responsabil de implementarea proiectului Strășeni–Gutinaș.

Proiectul va contribui la reducerea dependenței energetice a țării

Odată finalizată, linia va consolida rețeaua electrică a Republicii Moldova și va permite o alimentare mai sigură cu energie de pe piețele europene. Autoritățile de la Chișinău și partenerii americani susțin că proiectul va contribui astfel la reducerea dependenței energetice a țării.

Investiția americană nu vizează doar construcția liniei electrice. Potrivit partenerilor proiectului, aceasta va crea oportunități pentru companiile și tehnologiile americane în mai multe domenii, inclusiv infrastructură de transport, optimizarea rețelei electrice, tehnologii informaționale și de comunicații, energie nucleară și sisteme de stocare a energiei în baterii.

Prin proiectul „Trump Liberty Line”, Statele Unite își propun, de asemenea, să-și consolideze prezența în sectoare strategice și să extindă oportunitățile de investiții pentru companiile americane în Republica Moldova.