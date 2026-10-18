27 de cetățeni străini nu au fost autorizați să intre în Republica Moldova, în ultimele 24 de ore. Potrivit Poliției de Frontieră, refuzurile au fost aplicate pe sensul de intrare în țară.

În total, pe 17 octombrie 2026, în punctele de trecere a frontierei au fost înregistrate 73.770 de traversări ale persoanelor și 13.664 de traversări ale mijloacelor de transport.

Cel mai mare flux de călători a fost înregistrat la Aeroportul Internațional Chișinău, unde au fost raportate 23.412 traversări ale persoanelor.

Sculeni și Leușeni, printre cele mai tranzitate puncte

Pe locul al doilea s-a situat punctul de trecere a frontierei Sculeni, cu 9.288 de traversări ale persoanelor, urmat de Leușeni, cu 7.841.

Prin punctul de trecere Otaci au fost înregistrate 6.177 de traversări, iar prin Palanca – 5.356.

Poliția de Frontieră nu a precizat, deocamdată, motivele pentru care celor 27 de cetățeni străini le-a fost refuzată intrarea în Republica Moldova.