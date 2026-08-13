O nouă dispută izbucnește în jurul amalgamării voluntare și a banilor promiși de Guvern primăriilor. Primarul din Borogani acuză Executivul că pune presiune financiară pe administrațiile care refuză unificarea și că acestea riscă să piardă stimulente și alte beneficii. De cealaltă parte, Guvernul spune că banii sunt pentru primăriile care „își fac tema pentru acasă”.

Satul Borogani din raionul Leova este cea mai mare localitate din raion, cu peste 2.700 de locuitori. După consultările publice, localitatea a decis să-și păstreze primăria și a votat împotriva amalgamării cu alte localități. Primarul susține că, în urma acestei decizii, administrația locală este amenințată că va rămâne fără stimulente financiare.

Elena SAVIȚCHI, PRIMARUL DIN BOROGANI, LEOVA: „Vreau să-mi explicați, pentru că mi s-a spus că dacă nu mergeți în amalgamare voluntară, veți sta acolo într-un colț, nu veți participa la repartizarea resurselor, nu veți participa la formarea statelor de personal. Nu cred că este o abordare corectă.”

Secretarul general adjunct al Guvernului, Alexandru Iacub, susține că stimulentele financiare vor ajunge doar la primăriile care au acceptat amalgamarea voluntară.

Alexandru IACUB, SECRETAR GENERAL ADJUNCT AL GUVERNULUI: „Dacă aștepți ca cineva să ia deciziile pentru tine, nu vrei să te implici, nu vrei să participi la ședința de lucru, nu vrei să negociezi, să planifici pe 2-5 ani care va fi proiectele comune, să încerci să faci ceva, logic este că nu meriți să primești acest stimulent.”

Primarul din Borogani susține că oamenii din sate nu sunt bine informați despre tot ce înseamnă amalgamare, de aceea se lasă cu interpretări.

Elena SAVIȚCHI, PRIMARUL DIN BOROGANI, LEOVA: „Noi foarte multe nu cunoaștem, adică nu este informația pusă la dispoziția omului, ca să poată lua o decizie.”

Alexandru IACUB, SECRETAR GENERAL ADJUNCT AL GUVERNULUI: „Serviciile rămân, satul rămâne, denumirea rămâne, tradițiile rămân, iar sediul administrativ și funcționarii se schimbă într-o altă localitate, de unde vor fi administrate treburile la toate localitățile din comună.”

Guvernul promite investiții de 6,5 miliarde de lei pentru primăriile care aleg amalgamarea voluntară. Banii urmează să fie distribuiți în trei etape, până în 2028, iar 83 de primării au început deja să beneficieze de acest sprijin. La 31 iulie a expirat termenul pentru amalgamarea voluntară. Aproximativ 85% dintre primăriile din Republica Moldova au inițiat procesul, iar jumătate dintre acestea au luat deja decizia finală. Pentru administrațiile publice locale care au refuzat sau au blocat procesul urmează amalgamarea normativă, prin care Guvernul va decide noua structură administrativă. Executivul își propune ca, după alegerile locale generale din 2027, nicio primărie din Republica Moldova să nu mai aibă mai puțin de 3.000 de locuitori.