O femeie din Ucraina cu trei copii care veneau din Bucuresti nu au fost lasati sa intre in Moldova pentru ca aveau doar acte interne ale Ucrainei. Astfel, acestia au fost coborati din autocar si lasati la vama Leuseni. Despre acest caz, a scris pe facebook vicepresedinte partidului Alianta pentru Unirea Romanilor, Valeriu Munteanu, care se in autocar in acel moment.

„Se intorceau acasa la Odessa, din Bucuresti, pentru prima data de la inceputul razboiului, era sa aflu la vama romaneasca dupa ce i-am ajutat cu traducerea romano-rusa. Au trecut vama romaneasca cu bine. La vama moldoveneasca (Leuseni) in rol de amfitrion absolut s-a produs politistul de frontiera, care, evident nu avea nevoie de interpreti si intermediari. Vazand ca toata familia are doar acte interne ale Ucrainei, politistul le-a spus in rusa: “conform legii nu puteti trece”. Au urmat lungi discutii si explicatii. Femeia spunea ca a plecat in zorii razboiului cu actele pe care le avea si se intoarce acum prin Moldova, doar ca sa ajunga tot azi la Odessa. Era gata sa faca o declaratie ca paraseste in 24 de ore Moldova, dar nimic, seful de tura a dat verdictul - coborati, nu puteti intra in Republica Moldova, iar solutia pe care le-a dat-o are elemente elucubrante: mergeti la Bucuresti la Consultul ucrainean si perfectati-va pasapoarte straine sau…mergeti printr-o vama comuna romano-ucraineana, acolo o sa treceti in mod sigur”, a scris Munteanu pe retelele de socializare.

Tot el povesteste ca mama si-a trezit fii, le-a strans lucrurile si cu lacrimi in ochi au coborat din autocar.

Contactati de PRO TV, responsabilii de la IGPF ne-au spus ca politistul de frontiera a actionat conform legii.

Asta, pentru ca femeia din Ucraina a putut iesi din Ucraina conform prevederilor Dispozitiei CSE din 24 februarie 2022 „se va autoriza traversarea frontierei de stat a strainilor care vin direct din Ucraina, la prezentarea actele de identitate (buletin, pasaport intern, certificate de nastere-in cazul minorilor etc.), inclusiv cu termenul de valabilitate expirat”.

Insa, pe sensul de intrare in Moldova, prin punctele de trecere a frontierei cu Romania, dar si prin Aeroportul International Chisinau, este imposibila traversarea frontierei pentru cetatenii straini cu actele stabilite de dispozitia CSE, urmand a fi respectata legislatia R. Moldova privind regimul strainilor.

In aceste situatii, strainii trebuie sa-si perfecteze pasaportul sau titlul de calatorie, ultimul fiind obtinut la oficiile consulare sau ambasade ale statului ai caror cetateni sunt.

