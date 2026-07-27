Fermierii sunt îngrijorați de o eventuală criză de combustubil. Agricultori din mai multe raioane spun că unele companii petroliere nu le mai pot livra combustibil de aproape o săptămână și nici nu le pot spune când vor fi refăcute stocurile. Asociația „Forța Fermierilor” cere intervenția de urgență a autorităților și explicații din partea ANRE, Guvernului și Consiliului Concurenței. Între timp, Executivul susține că a luat deja măsuri pentru aprovizionarea pieței, iar premierul Vasile Tofan a convocat pentru mâine dimineață o ședință dedicată situației de pe piața carburanților.

Alexandru SLUSARI, DIRECTOR EXECUTIV AL ASOCIAȚIEI FORȚĂ FERMIERILOR: „Deja primim zeci de semnale de la agricultorii din diferite raioane și din diferite regiuni, de la nord, de la sud, de la centru, că se confruntă cu criza motorinei. Unele companii petroliere cu care ei colaborează nu mai au diesel și cel mai grav este că nici nu pot pronunța franc referitor la perioada când pot aduce motorina. Agricultorii așteaptă deja 5, 6, 7 zile și este destul de gravă situația, pentru că acum în toi avem campania de recoltare și pregătirea terenurilor pentru semănatul de vară-toamnă.”

Reprezentanții Asociației „Forța Fermierilor” spun că aceasta este perioada cu cel mai mare consum de motorină în agricultură, când se utilizează aproximativ 65–70 la sută din cantitatea anuală. Ei avertizează că lipsa combustibilului ar putea afecta grav campania agricolă, chiar în plină recoltare a culturilor din prima grupă.

Alexandru SLUSARI, DIRECTOR EXECUTIV AL ASOCIAȚIEI FORȚĂ FERMIERILOR: „Noi avem apeluri și din Drochia, și din Falești, și din Ungheni, și din Cantemir, și din Leova, și din Criuleni, din toate zonele. Asta denotă faptul că deja nu vorbim despre cazuri singulare, dar deja vedem că criza a cuprins toată țara. Poate la nivelul companiilor petroliere mai mari, încă nu este problemă gravă, dar celelalte companii care procură motorina de la cei mari preimportatori, se confruntă deja cu criză acută.”

În acest context, Asociația „Forța Fermierilor” a cerut explicații și intervenții urgente din partea ANRE, Guvernului și Consiliului Concurenței. Guvernul susține că deficitul este cauzat de scăderea nivelului Dunării și de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, care au perturbat lanțurile de aprovizionare cu combustibil. Autoritățile dau însă asigurări că au fost deja întreprinse măsuri, iar stocurile de motorină vor fi completate în perioada imediat următoare.

„În ultimele 24 de ore, două barje încărcate cu aproximativ 6.000 de tone de combustibil au intrat în țară. De asemenea, pentru astăzi, este anticipată sosirea unui nou transport, cu o capacitate similară de circa 6.000 de tone de motorină. Aceste volume suplimentare sunt destinate să reducă imediat deficitul existent la unele stații PECO. ”

Și Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică informează că monitorizează în regim continuu evoluția pieței produselor petroliere și disponibilitatea stocurilor de carburanți pe întreg teritoriul Republicii Moldova și întreprinde măsuri împreună cu autoritățile.