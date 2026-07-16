Consumatorii casnici ar putea plăti cu peste 45 la sută mai mult pentru gazele naturale. Energocom a depus la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică o solicitare de ajustare a tarifului, motivând că prețul de achiziție al gazelor a crescut semnificativ, iar costurile actuale nu mai acoperă cheltuielile companiei.

Potrivit calculelor prezentate, tariful pentru consumatorii conectați la rețelele de distribuție de joasă presiune ar urma să crească de la 14 lei și 42 de bani la 20 de lei și 93 de bani pentru un metru cub, cu TVA inclus. Asta înseamnă o majorare de 6 lei și 51 de bani pentru fiecare metru cub consumat.

PROPUNEREA ENERGOCOM

Tarif actual: 14,42 lei/m³ (cu TVA)

Tarif propus: 20,93 lei/m³ (cu TVA)

Majorare: +6,51 lei/m³

Creștere: +45,15%

Eugeniu BUZATU, DIRECTOR INTERIMAR ENERGOCOM: „Lucrurile au început pe piața gazelor naturale din Europa, din păcate, să se înrăutățească. Și începând cu luna martie, am văzut o ascendere a prețului. Prețul s-a dus în sus. Deci, dacă la acel moment vorbeam de o medie de 30 de euro pe un an de zile, de achiziția gazelor, 30 de euro pe megawatt, astăzi noi vedem că prețul este de 56 de euro pe megawatt.”

Directorul interimar al companiei spune că, din cauza diferenței dintre costurile reale și tariful actual, Energocom a acumulat deja pierderi de peste 106 milioane de lei.

Edgar NICULCEA, CONSILIER ENERGOCOM: „În situația în care prețurile reglementate nu vor fi ajustate în măsura în care să putem acoperi costurile efectiv suportate, riscăm să nu ne putem îndepini obligațiile față de finanțatori. Ceea ce în viziunea noastră este un risc considerabil.”

Între timp, Alexandr Slusari și-a anunțat demisia din funcția de membru al Consiliului de Administrație al Energocom. Acesta acuză lipsă de transparență în procesul prin care compania a decis să solicite majorarea tarifului și spune că nu este de acord nici cu modul în care a fost luată decizia, nici cu felul în care aceasta a fost comunicată. Conducerea Energocom respinge însă acuzațiile și susține că procedura a respectat prevederile legale.

Eugeniu BUZATU, DIRECTOR INTERIMAR ENERGOCOM: „Cu toată considerația a fost notificat, a fost informat nu doar domnul Slusari, ci toți membri ai Consiliului de Administrație cu ceva timp înainte.”

Solicitarea privind ajustarea tarifului urmează să fie examinată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, care va decide dacă aprobă integral majorarea, o modifică sau o respinge. Ministrul interimar al Energiei, Dorin Junghietu, afirmă că ajustarea tarifelor este determinată de evoluțiile de pe piața internațională, influențate inclusiv de conflictul din Orientul Mijlociu. Potrivit acestuia, o eventuală majorare aplicată în perioada verii ar avea un impact mai redus asupra populației decât una decisă în plin sezon rece, când consumul de gaze este mult mai mare. Până la o decizie a ANRE, consumatorii vor continua să achite tariful actual de 14 lei și 42 de bani pentru un metru cub de gaze naturale. Ultima modificare a tarifului a fost în sens invers, când prețul gazelor pentru populație a fost redus.