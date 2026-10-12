Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, îl acuză pe primarul capitalei, Ion Ceban, de manipulare și dezinformare în legătură cu situația hidrologică de pe Nistru și riscul ca municipiul Chișinău să rămână fără apă. Reacția vine după ce edilul a acuzat autoritățile centrale că ar fi redus intenționat deversările de apă din lacul de acumulare de la Dubăsari, punând în pericol alimentarea capitalei.

Într-un live pe Facebook, Hajder a respins acuzațiile și a explicat că reducerea temporară a debitului deversat are drept scop economisirea rezervelor de apă, în condițiile în care nivelul lacului de acumulare de la Dubăsari a scăzut cu 30 de centimetri în doar 12 zile. Ministrul susține că, dacă nu vor cădea precipitații suficiente, situația s-ar putea agrava.

„Noi nu putem să continuăm să deversăm la maximum apă, ca într-un moment dat sau în scurt timp să ajungem fără apă”, a declarat ministrul Mediului.

Hajder: Ploile din Moldova nu rezolvă problema rezervelor de apă

Ministrul a explicat că precipitațiile căzute pe teritoriul Republicii Moldova nu sunt suficiente pentru a reface rezervele din lacul de acumulare Novodnestrovsk, aflat în Ucraina. Pentru îmbunătățirea situației este nevoie de ploi în nordul Ucrainei și în Munții Carpați, de unde provine o mare parte din apa Nistrului.

Potrivit lui Hajder, în ultimii ani, nivelul apei din Nistru nu a fost influențat în aceeași măsură de seceta din Republica Moldova, deoarece debitul râului depinde în mare parte de precipitațiile și rezervele de apă din Ucraina. Acum, însă, situația s-a înrăutățit și în țara vecină.

Ministrul a respins și afirmațiile potrivit cărora Nistrul ar fi secat complet în unele zone. El a declarat că, la momentul intervenției sale, debitul care venea din Ucraina era de aproximativ 27 de metri cubi pe secundă.

De ce au fost reduse deversările din Dubăsari

Gheorghe Hajder a precizat că debitul deversat din lacul de acumulare de la Dubăsari a fost redus de la 42 la 32 de metri cubi pe secundă. Decizia ar fi fost luată după consultări cu reprezentanții Apă-Canal Chișinău și după ce aceștia au confirmat că pompele funcționează în regim normal.

Ministrul afirmă că reprezentanții întreprinderii au fost rugați să monitorizeze situația și să anunțe imediat dacă apar probleme, pentru ca autoritățile să poată interveni.

Totodată, Hajder a criticat faptul că nici până acum nu este cunoscut cu exactitate nivelul minim al apei la care stația de captare din Chișinău poate funcționa în siguranță.

„Dacă noi o să consumăm irațional apa, atunci riscurile vor fi mult mai mari în cazul în care nu o să acumuleze apă suplimentară din precipitații”, a avertizat ministrul.

Hajder respinge acuzațiile privind implicarea Guvernului

Ion Ceban a afirmat că autoritățile centrale ar fi redus intenționat deversările și că stația de captare a capitalei ar funcționa la limită. Primarul a mai susținut că nu ar fi fost informat despre menținerea debitului redus și a acuzat guvernarea că ar urmări să lase Chișinăul fără apă. Edilul nu a prezentat dovezi care să confirme caracterul intenționat al unei asemenea acțiuni.

În replică, Hajder a declarat că autoritățile centrale au intervenit pentru a preveni agravarea crizei și a respins acuzațiile că Guvernul ar încerca să priveze capitala de apă. Potrivit ministrului, reducerea deversărilor în perioada verii a contribuit la păstrarea rezervelor pentru lunile următoare.

„Dacă nu se diminuau acele debite, așa cum am anunțat pe parcursul verii, noi de mult am fi ajuns în situația în care nu am fi avut apă”, a afirmat acesta.

Cine construiește noua stație de captare a apei

Ministrul Mediului a venit cu precizări și în privința proiectului de construire a unei noi stații de captare pentru municipiul Chișinău. Hajder susține că proiectul este coordonat de Agenția de Dezvoltare Regională Centru, instituție aflată în subordinea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, care ar fi semnat deja acordurile cu partenerii din Germania pentru obținerea unui grant.

Potrivit ministrului, în prezent se lucrează la contractarea unui expert care să elaboreze termenii de referință pentru viitoarea licitație. Primăria Chișinău ar urma să contribuie la construcția unei linii electrice, în timp ce organizarea licitației și realizarea proiectului ar reveni Agenției de Dezvoltare Regională Centru, cu implicarea Apă-Canal și a administrației municipale.

Hajder a subliniat că autoritățile trebuie să colaboreze pentru a asigura alimentarea stabilă cu apă a capitalei și pentru a preveni repetarea unor asemenea situații în anii următori.

Ministrul a mai avertizat că problemele hidrologice nu se limitează la Nistru, ci afectează și alte râuri, inclusiv Prutul. În opinia sa, monitorizarea stațiilor de captare, economisirea rezervelor și identificarea unor soluții pe termen lung sunt esențiale pentru reducerea riscurilor.

Ceban: „Chișinăul riscă să rămână fără apă”

La 12 octombrie, primarul capitalei, Ion Ceban, a declarat că „Chișinăul riscă să rămână fără apă”. Totodată, edilul a acuzat autoritățile centrale că ar fi redus intenționat deversările de apă din lacul de acumulare de la Dubăsari. Ceban susține că, în aceste condiții, stația de captare funcționează la limită.

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Republica Moldova, sub stare de urgență în sectorul energetic și în domeniul hidrologic pentru 60 de zile

Începând cu 26 septembrie, Republica Moldova se află în stare de urgență în sectoarele energetic și hidrologic. Între timp, nivelul apei în Nistru scade alarmant, iar lipsa precipitațiilor din Ucraina se resimte tot mai mult și în țara noastră.

Potrivit ministrului Mediului, nivelul apei a scăzut considerabil astăzi în nordul țării, iar autoritățile monitorizează situația din oră în oră.

În paralel, au crescut riscurile privind aprovizionarea cu energie și carburanți. Autoritățile anunță că pregătesc măsuri pentru a preveni eventualele întreruperi, în condițiile în care infrastructura energetică a Ucrainei este afectată, iar posibilitățile de import al energiei electrice sunt limitate.

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