Ministerul finanțelor nu va face un pas înapoi în ceea ce privește majorarea cotei TVA pentru produsele agricole de la 8 la 12 la sută. Asta spune ministrul Finanțelor, precizând că se vrea eliminarea unor discrepanțe pe lanțul de la materia primă până la anumite produse ce ajung deja pe rafturile magazinelor.

Victoria BELOUS, MINISTRUL FINANȚELOR: „Cerealele ca materie primă sunt cu 8%, dar, de exemplu, făina, pe raft și în comerț pleacă cu 20%. Este o discrepanță în procesul de tranzacționare a acestei materii prime până la procesul final. Ceea ce noi am încercat să propunem, ca să balansăm acest lanț și pe lanțul de tranzacționare să fie o mai mică discrepanță dintr-un moment când se vinde materia primă și când se propune cetățeanului mafă. Deoarece făina, astăzi pe raft, este cu 20% TVA.

Și scopul de ce am majorat, în primul rând, să echilibrăm acest proces. Bineînțeles că încă nimeni nu a apreciat sau aplaudat majorarea de taxe, dar luând în considerație sumele TVA pe care dumnealor le au în cont, luând în considerație creșterea de doar 4 puncte procentuale, considerăm că această creștere nu va impacta asemnificativ.”

Victoria Belous suține că a discutat cu reprezentanții fermierilor și despre mecanismul de taxare inversă, urmând să fie analizată această modificare pe care unii deja o susțin. Potrivit ministrei finanțelor discuțiile vor mai continua. Asociația Forța Fermierilor care a cerut anularea majorării cotei TVA, amenințînd cu proteste, susține că urmează să ia o decizie privind acțiunile următoare. Fermierii spun că majorarea TVA ar putea fi o ultimă lovitură pentru mai mulți producători mici și mijlocii care ar falimenta, lucru negat de autorități. NU SE AMÂNĂ