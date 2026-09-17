Agricultorii ar putea declanșa proteste spontane, chiar dacă în această perioadă lucrările agricole sunt în toi. Avertismentul vine din partea lui Alexandr Slusari, președintele Asociației „Forța Fermierilor”, care spune că, dacă autoritățile nu vor ține cont de problemele sectorului, după încheierea lucrărilor agricole ar putea urma manifestații „masive și de durată”.

Slusari precizează că mesajul publicat pe rețelele de socializare este scris în nume propriu și nu reprezintă o poziție oficială a Asociației „Forța Fermierilor”.

„Nu țin minte asemenea criză în agricultură”

Alexandr Slusari susține că situația este deosebit de dificilă pentru fermierii micro, mici și mijlocii din sectorul cerealier și oleaginos.

„Un strigăt de suflet. (…) Nu țin minte asemenea criză în agricultură. Cel puțin pentru fermierii micro, mici și mijlocii din sectorul cerealier și oleaginos. Vă spun cu toată responsabilitatea și experiența de aproape 25 de ani în domeniul respectiv”, a scris Slusari.

Potrivit acestuia, unul dintre principalele motive de îngrijorare este creșterea costurilor de producție. Slusari afirmă că prețul motorinei s-ar fi dublat în ultimele nouă luni, de la 18 la 36 de lei, iar restituirea accizelor pentru producătorii agricoli nu ar fi prevăzută.

El mai susține că prețurile la îngrășăminte au crescut cu aproximativ 40% și critică intenția de majorare cu 50% a cotei TVA pentru culturile cerealiere și oleaginoase.

Probleme cu logistica și prețurile de achiziție

Președintele „Forța Fermierilor” mai invocă blocarea porturilor din Marea Neagră, creșterea costurilor logistice și incertitudinea privind prelungirea mecanismului de licențiere a importurilor.

În opinia sa, acești factori contribuie la scăderea prețurilor interne de achiziție, în timp ce situația de pe piețele internaționale ar fi favorabilă.

Slusari spune că există soluții care ar putea fi aplicate fără alocarea unor resurse financiare suplimentare din partea statului.

„Sigur că există soluții, pe care agricultorii nu o dată le-au propus public. Multe dintre ele nu necesită alocarea mijloacelor financiare. Însă mi se pare că guvernarea nu simte cât de tensionată este situația în rândurile fermierilor”, a scris acesta.

Avertisment privind proteste după încheierea lucrărilor agricole

Slusari nu exclude ca agricultorii să iasă spontan la protest chiar în perioada lucrărilor agricole. El avertizează însă că, dacă autoritățile nu vor reacționa la revendicările fermierilor, după finalizarea lucrărilor ar putea urma manifestații de amploare.

„Chiar dacă lucrările agricole sunt în toi, nu exclud că pot fi pornite proteste spontane ale agricultorilor disperați. Iar dacă autoritățile rămân la fel de indiferente, sunt sigur că, după finalizarea lucrărilor, vom asista la proteste masive și de durată ale fermierilor, fără ca acestea să fie organizate de asociații”, a mai scris Slusari.

Fermierii au anunțat deja proteste din cauza TVA

Avertismentul vine după ce Asociația „Forța Fermierilor” a anunțat, la 14 septembrie, că ar putea organiza un miting în ziua în care proiectul politicii fiscale pentru 2027 va fi votat în lectura a doua, dacă autoritățile nu renunță la majorarea TVA pentru culturile cerealiere și oleaginoase. Asociația a anunțat inclusiv posibilitatea unor proteste cu tehnică agricolă.

Fermierii contestă majorarea cotei TVA de la 8% la 12% și mai invocă probleme legate de accizele la motorină și impozitul pe venit pentru gospodăriile țărănești.

De partea cealaltă, Guvernul a declarat că decizia finală privind modificarea politicii fiscale urmează să fie luată de Parlament.