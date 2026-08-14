Primarii și locuitorii din Anenii Noi continuă să se opună deciziei Ministerului Mediului de a construi în raion un centru regional de gestionare a deșeurilor. În cadrul unei conferințe de presă, oamenii și-au exprimat nemulțumirea și au acuzat autoritățile că nu țin cont de poziția comunității, deși Consiliul Raional a votat împotriva proiectului. De cealaltă parte, Ministerul Mediului dă asigurări că centrul va fi unul modern, construit conform standardelor europene și că nu va avea un impact negativ asupra mediului. În ceea ce privește consultările publice, acestea vor începe după finalizarea studiului de fezabilitate și a raportului privind impactul asupra mediului.

Deși Minsiterul Mediului dă asigurări că centrul de gestionare a deșeurilor de la Șerpeni va fi unul modern, conform standartelor UE, locuitorii din raion, dar și administrația publică locală continuă să se opună proiectului.

„Locația dată de la Anenii Noi este foarte greșită. Imaginați-vă că un milion 683 de mii din populație, toate aceste deșeuri vor veni la noi, la Anenii Noi.”

„Consider că acolo nu va fi o fabrică de bomboane, ci un poligon de diferite deșeuri, dar nu știm de care. Nimeni nu ne-a arătat nimic absolut nici cetățenilor și nici administrației.”

Veaceslav PLĂMĂDEALĂ, PRIMARUL SATULUI PUHĂCENI, ANENII NOI: „Îngrijorarea noastră mare este ca această regiune pitorească și frumoasă, se pune la bătaie într-o situație destul de catastrofală, cu impact asupra apelor subterane.”

Prin urmare, oamenii au cerut în mod repetat Ministerului Mediului să schimbe locația pentru contrucția centrului, într-o zonă cu impact mai mic.

Olga CEMORTAN, ȘEF INTERIMAR INSPECTORATUL DE MEDIU ANENII NOI: „Inspectoratul pentru protecția mediului Anenii Noi este de părerea că este inoportun un astel de obiect, într-o astfel de localitate. Avem deja un obiectiv similar în satul Crețoaia, comuna Țînțăreni. Localitatea Șerpeni este amplasată în zona Nistrului și nu este de dorit încă un obiect nou.”

Veaceslav PLĂMĂDEALĂ, PRIMARUL SATULUI PUHĂCENI, ANENII NOI: „Rugămintea noastră către Ministerul Mediului este să reexamineze posibilitatea de relocare a acestui centru pentru o altă localitație, care să nu pună la bătaie mediul înconjurător, satele învecinate, flora și fauna și sănătatea oamenilor.”

Potrivit secretarului de Stat al Ministerului Mediului, Grigore Stratulat, consultările cu oamenii vor începe după încheierea studiului de fezabilitate dar și a raportului privind impactul asupra mediului.

Grigore STRATULAT, SECRETAR DE STAT, MINISTERUL MEDIULUI: „Se va construi un centru modern de gestionare a deșeurilor, care va avea absolut toată infrastructura necesară, așa încât să nu poluăm apele subterane, să nu poluăm aerul și să gestionăm cât mai corect deșeurile care vor fi tratate la acest centru.”

Până în 2030, Ministerul Mediului vrea să elimine gropile de gunoi neautorizate din țară, fiind lansat proiectul național de gestionare a deșeurilor solide.

Natalia GÎNGA, REPORTER PRO TV: „Conform programului Deșeuri Solide, în total vor fi construite 6 centre regionale de gestionare a deseurilor. În primă fază va fi centrul nr 5, care va deservi raioanele Ungheni, Călărași și Nisporeni, lucrările sunt preconizate de a fi terminate în 2027, centrul nr 8, care va cuprinde localitățile Edineț, Dondușeni, Ocnița și Briceni, finalizat în 2028, dar și centrul nr 1, care va deservi Cahul, Cantemir, Taraclia și autonomia găgăuză, a căror lucrări sunt preconizate de a fi încheiate în 2029.”

Proiectul, în valoare de peste 200 de milioane de euro, este finanțat cu suportul Uniunii Europene.