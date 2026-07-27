Un cuplu din Nisporeni este cercetat penal după ce și-ar fi obligat fiica adoptivă de 14 ani să cerșească în alte țări. Potrivit procurorilor, adolescenta a fost forțată să folosească un scaun cu rotile pentru a stârni mila trecătorilor, deși aceasta poate să meargă. În același dosar este cercetat și un medic, învinuit pentru implicarea sa în adopția ilegală a fetei, în 2012. Părinții adoptivi ai copilei au fost arestați.

„Poliția, deschideți ușa. Deschideți ușa, forțăm ușa.”

„Inspectoratul Național de Investigații, Centrul pentru Combaterea Traficului de Ființe Umane, la dumneavoastră la domiciliu este autorizată percheziția.”

Potrivit anchetatorilor, fata a fost adoptată ilegal din maternitate în 2012. Cu trecerea timpului, cei doi părinți adoptivi au forțat-o pe fetiță să cerșească, folosind un scaun cu rotile pentru a o prezenta drept persoană cu dizabilități, în loc să o ducă la școală. În urma perchezițiilor la domiciliul părinților adoptivi a fost ridicate mai multe probe.

Emil GAITUR, PURTĂTOR DE CUVÂNT PCCOCS: „După desfășurarea perchezițiilor, oamenii legii au ridicat căruciorul folosit de părinți la traficarea copilei, precum și au stabilit că, la domiciliul acestora, exista un anturaj în contrast izbitor cu impresia falsă de sărăcie și neputință pe care o impuneau copilei să o recreeze în fața binefăcătorilor manipulați. Prin urmare, la solicitarea Procuraturii pentru Combatarea Criminalității Organizațe și Cauze Speciale, părinții au fost plasați în arest pentru continuarea cercetării obiective a acestui trafic de copii.”

Totodată, pe lângă cei doi părinți adoptivi, procurorii o investighează și pe o doctoriță, care – potrivit anchetatorilor - ar fi fost implicată în 2012 în adopția ilegală a copilei. Fetița a fost preluată de un centru de plasament din Moldova, unde primește acum asistență de specialitate.