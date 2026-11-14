O adolescentă de 16 ani a ajuns la spital în urma unui accident rutier produs pe 12 noiembrie, la intersecția a două străzi din Tighina. Tânăra se afla pe scaunul din dreapta față al unui automobil Peugeot, condus de mama sa, în momentul în care mașina s-a ciocnit cu un alt automobil.

Potrivit informațiilor prezentate de miliția din regiunea transnistreană, la volanul automobilului Peugeot se afla o femeie de 39 de ani. Aceasta circula pe strada Comunistă din direcția străzii Moscovei, iar la intersecție a încercat să vireze la stânga.

În acel moment, din sens opus se deplasa înainte un automobil Dacia, condus de un bărbat de 42 de ani. Ambele mașini circulau pe drumuri cu prioritate egală, însă șoferița Peugeot nu i-ar fi cedat trecerea conducătorului auto care venea din față. În urma manevrei, cele două automobile s-au ciocnit.

Adolescenta, diagnosticată cu traumatism cranio-cerebral

În urma impactului, fiica șoferiței, în vârstă de 16 ani, a suferit un traumatism cranio-cerebral închis și o contuzie la cap. Aceasta se afla pe scaunul din dreapta față și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Ambele automobile au fost avariate.