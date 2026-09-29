Polițiștii din Rezina documentează un caz de suspiciune de vânătoare ilicită, după ce au depistat o armă de vânătoare încărcată și un dispozitiv optic cu termoviziune în extravilanul satului Horodiște.

Incidentul a avut loc aseară, aproape de miezul nopții. Oamenii legii au oprit pentru verificări un automobil de model Mercedes, în care se aflau trei bărbați.

Arma nu era înregistrată

La câțiva metri de mașină, polițiștii au găsit o armă de vânătoare încărcată cu patru cartușe. Unul dintre bărbați a declarat că arma îi aparține.

În timpul verificărilor s-a constatat că arma nu este înregistrată în Registrul de Stat al Armelor, iar bărbatul nu deține documente care să-i confirme dreptul de deținere. În automobil a fost depistat și un dispozitiv optic cu termoviziune.

Alte arme, ridicate de polițiști

Organele de drept au stabilit că persoanele vizate dețin și alte arme de vânătoare, pentru care au permise valabile. Acestea au fost ridicate și depozitate până la adoptarea unei decizii conform legii.

Doi dintre cei trei bărbați sunt membri ai Societății Vânătorilor și Pescarilor din Moldova.

Poliția continuă documentarea cazului.