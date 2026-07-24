Poliția s-a autosesizat după ce în spațiul public au apărut imagini în care un copil este surprins ieșind prin trapa unei mașini aflat în deplasare, punându-și viața în pericol. Șoferul a fost găsit și sancționat.

Potrivit poliției, incidentul a avut loc pe 22 iulie, la intersecția străzilor Gheorghe Asachi și Vasile Dokuceaev din Chișinău și a fost surprins de camera de bord a unui alt participant la trafic.

Șoferul, sancționat de polițiști

La volanul mașinii se afla un bărbat în vârstă de 32 de ani. Acesta a fost sancționat pentru nerespectarea regulilor de circulație privind transportul persoanelor și pentru încălcarea regulilor de transportare a copiilor cu vârsta de până la 12 ani.

Poliția atrage atenția că siguranța copiilor în trafic este responsabilitatea adulților, iar tolerarea unor astfel de comportamente poate avea consecințe tragice.

Totodată, autoritățile le reamintesc șoferilor că, înainte de a porni la drum, au obligația să se asigure că toți pasagerii poartă centura de siguranță, iar copiii sunt transportați în sisteme speciale de retenție, conform prevederilor legale.