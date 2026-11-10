O companie din stânga Nistrului și o femeie de 37 de ani, care activa în calitate de logistă, au fost trimise în judecată după ce ar fi importat ilegal 128 de mașini uzate din Statele Unite ale Americii. Prejudiciul adus statului depășește 23 de milioane de lei.

Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, în perioada 2024–2025, mașinile erau aduse din SUA prin Lituania, iar în documentele vamale era indicat în mod fals că acestea urmau să ajungă la persoane din Ucraina. În realitate, automobilele erau transportate în localități din stânga Nistrului, fără achitarea drepturilor de import.

Într-un singur camion puteau fi transportate până la opt automobile. Printre acestea se numără mașini de mărcile Tesla, Lexus, Ford, BMW, Chevrolet, Jeep și Toyota.

Odată ajunse în regiune, automobilele urmau să fie dezasamblate, iar piesele să fie vândute.

Femeia ar putea fi amendă cu până la 350.000 de lei sau să stea până la cinci ani la închisoare, precum și interdicția de a ocupa anumite funcții sau de a desfășura anumite activități.

În cazul companiei, legea prevede o amendă de până la 800.000 de lei, interzicerea unor activități sau chiar lichidarea întreprinderii.