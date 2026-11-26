11 cetățeni turci și moldoveni au fost reținuți după ce ar fi deservit cazinouri online ilegale din Turcia prin intermediul unei companii IT din Chișinău. Deși firma declara că se ocupă de dezvoltarea programelor informatice, în realitate, membrii grupării ar fi procesat depunerile și câștigurile jucătorilor și ar fi asigurat funcționarea platformelor de jocuri de noroc.

Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, compania era fondată de doi cetățeni turci și declara că se ocupă de dezvoltarea programelor informatice. În realitate, membrii grupării ar fi procesat depunerile și câștigurile jucătorilor din cazinourile online, folosind conturile unor companii din Moldova și Bulgaria, dar și ale unor terțe persoane. Ulterior, banii erau convertiți în criptomonede.

Totodată, suspecții ar fi administrat un portofel electronic pentru jucători și s-ar fi ocupat de funcționarea platformelor de cazinou.

Ce au găsit la percheziții

În urma perchezițiilor la sediul companiei și la domiciliile suspecților au fost ridicate calculatoare, laptopuri, telefoane, hard-diskuri și probe ale tranzacțiilor, inclusiv conturi de criptomonede și conversații de pe Telegram.

De asemenea, au fost ridicați 2.200 de dolari, 2.750 de euro și 38.900 de lei, bani despre care există suspiciuni că provin din activitatea infracțională.

11 persoane, reținute

Printre cele 11 persoane reținute se numără fondatorii, organizatorul și administratorul companiei.

Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor celor implicați și stabilirea sumei totale obținute ilegal.