O dronă a survolat din nou spațiul aerian al Republicii Moldova în zona localității Palanca. S-a întâmplat, în contextul atacurilor masive ale Federației Ruse desfășurate în această dimineață asupra Ucrainei, inclusiv în regiunea Odesa.
Potrivit Ministerului Apărării, drona a pătruns în spațiul aerian național din direcția localității Maiaki (Ucraina), a traversat frontiera de stat a Republicii Moldova în apropierea localității Palanca și a ajuns aproximativ 500 de metri în adâncimea teritoriului național. La ora 10:34, aparatul de zbor a revenit în spațiul aerian al Ucrainei, pe aceeași direcție.
Traversarea ilegală a fost confirmată atât de reprezentanții Poliției de Frontieră a Republicii Moldova, cât și ai Serviciului de Grăniceri al Ucrainei.
Instituțiile naționale, în comun cu partenerii, continuă monitorizarea spațiului aerian pentru siguranța cetățenilor.
O dronă a survolat spațiul aerian al țării noastre și s-a prăbușit în România
La 12 septembrie, o dronă a survolat spațiul aerian și s-a îndreptat spre nord-estul României. S-a prăbușit într-un lan de porumb din județul Suceava. În urma impactului a izbucnit un incendiu, iar autoritățile române au alertat populația.
Nu au fost înregistrate victime
Ulterior, în urma verificărilor efectuate de forțele Ministerului Afacerilor Interne al României, un obiect zburător prăbușit a fost identificat în zona localității Botoșenița Mare, județul Suceava, într-un lan de porumb.
În urma impactului s-a produs un incendiu de mici dimensiuni și s-a format o cavitate cu diametrul de aproximativ un metru și adâncimea de 30 de centimetri. Nu au fost înregistrate victime.
O echipă pirotehnică a Serviciului Român de Informații urma să se deplaseze la fața locului pentru evaluarea situației.
Deocamdată, autoritățile române nu au oferit detalii despre tipul obiectului zburător prăbușit sau despre originea acestuia.
O dronă a pătruns neautorizat în spațiul aerian al Republicii Moldova
Incidentul are loc în aceeași zi în care Ministerul Apărării al Republicii Moldova a confirmat pătrunderea neautorizată a unei drone în spațiul aerian național, dinspre Ucraina.