Un aparat de zbor fără pilot a pătruns neautorizat în spațiul aerian al Republicii Moldova, în această după-amiază, în contextul atacurilor masive lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei.

Potrivit Centrului Operații Aeriene al Armatei Naționale, drona a fost detectată la ora 14:58, în proximitatea localității Crocmaz, raionul Ștefan Vodă.

Două minute mai târziu, la ora 15:00, aparatul de zbor a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova, îndreptându-se spre Ucraina, în zona localității Palanca, din același raion.

Centrul Operații Aeriene anunță că monitorizează în continuare spațiul aerian național, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii.

Șapte drone au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova

Pe 17 noiembrie, șapte drone au fost interceptate de ministerul Apărării intrând ilegal în spațiul național aerian.

Una dintre ele a zburat, la mică altitudine, inclusiv peste capitala Chișinău, ceea ce a provocat un val de panică. Speriați, dar și indignați, unii oameni au filmat cum aparatul de zbor le-a trecut deasupra capului. Cinci dintre drone au căzut, a anunțat ministerul Apărării spre seară. Explozii au fost în municipiul Chișinău, în raionul Florești, în raionul Orhei și raionul Soroca. A șasea a explodat în raionul Ocnița, iar cealaltă a dispărut de pe radare.

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