O dronă de recunoaștere a fost adusă la țărm în apropierea localității Primorsko, în timp ce un alt obiect asemănător unei drone a fost găsit pe plaja din apropiere, din zona Lozenets, scrie Novinite. Descoperirile au stârnit întrebări cu privire la originea aeronavei fără pilot, site-ul BIRD.BG susținând că drona găsită lângă Primorsko este de fabricație rusă.

BIRD.BG a afirmat că imaginile filmate pe plajă au fost suficiente pentru ca echipa sa să identifice aeronava ca fiind o dronă de recunoaștere de tip Orlan-10. Publicația a pus sub semnul întrebării dacă autoritățile bulgare vor reacționa la această descoperire la fel de rapid cum au făcut-o în cazul dronei de fabricație ucraineană care a pătruns recent în spațiul aerian bulgar, în apropierea graniței cu România.

„«Obiectul de recunoaștere» care a apărut lângă Primorsko, așa cum se raportează în prezent, este cel mai probabil o dronă rusă «Orlan-10»”, a scris BIRD.BG, precizând că tipul aeronavei era vizibil în imaginile pe care le-a primit.

Publicația s-a întrebat, de asemenea, dacă dronele de origini presupuse diferite erau identificate cu aceeași rapiditate, făcând în același timp o referire sarcastică la oficialii militari bulgari. Postarea BIRD.BG a inclus comentarii suplimentare critice la adresa autorităților.

Armata bulgară a examinat drona adusă de valuri

Anterior, Televiziunea Națională Bulgară a relatat că specialiști de la Baza Navală din Burgas examinau o aeronavă fără pilot care fusese adusă de valuri pe o plajă din Primorsko. În urma inspecției, armata a stabilit că obiectul era o dronă de recunoaștere.

Personalul Marinei a intervenit, de asemenea, în urma unei sesizări separate privind descoperirea unor fragmente dintr-o dronă pe plaja din apropierea satului Lozenets. Pentru siguranța turiștilor și a traficului maritim, echipele specializate ale Marinei au transportat obiectele recuperate la bazele navale din Varna și Burgas, respectând procedurile de siguranță obligatorii.

Operațiunile au fost desfășurate la ordinul Șefului Apărării și conform instrucțiunilor comandantului adjunct al Marinei.

Până în prezent, Ministerul Apărării nu a emis nicio declarație oficială cu privire la niciuna dintre cele două descoperiri.

Dronă/ digi24.ro

O altă dronă a intrat recent în spațiul aerian bulgar

Cele mai recente incidente au avut loc la aproximativ o săptămână după ce o altă dronă a pătruns în spațiul aerian bulgar și a explodat la aproximativ 100 de metri în interiorul teritoriului bulgar, în apropierea frontierei cu România. Autoritățile bulgare au descris acea aeronavă ca fiind de fabricație ucraineană și au afirmat că structura sa din lemn și un cip defect ar fi putut contribui la devierea acesteia de la traiectoria prevăzută.

Totuși, potrivit BIRD.BG, imaginile cu acea dronă par să arate mai degrabă o dronă rusă ZALA Z-20 decât o aeronavă de fabricație ucraineană. Publicația a declarat că intenționează să publice detalii suplimentare cu privire la identificarea acesteia.

BIRD.BG a subliniat, de asemenea, că este important să se facă distincția între sistemele ZALA și Orlan, deoarece acestea au scopuri diferite. Conform informațiilor furnizate de publicație, ZALA este un sistem de generație mai nouă, utilizat pentru recunoaștere, desemnarea cu precizie a țintelor și coordonarea munițiilor fără pilot.

Aeronava ZALA descrisă de BIRD.BG are o anvergură a aripilor de aproximativ patru metri și o greutate maximă la decolare de 17-18 kilograme. Aceasta este lansată cu ajutorul unui sistem pneumatic și utilizează o parașută sau un sistem cu pernă de aer pentru aterizare. Drona este, de asemenea, echipată cu calculatoare de bord care utilizează algoritmi de inteligență artificială pentru detectarea automată a țintelor și stabilirea priorităților.

Descoperirea de lângă Primorsko ridică, așadar, întrebări cu privire la originea și scopul aeronavei găsite de-a lungul coastei bulgare a Mării Negre. Totuși, până când autoritățile nu vor emite o identificare oficială, afirmațiile privind originea sa rusă rămân neconfirmate, relatează digi24.ro.