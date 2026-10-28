Nicoleta Colomeeț își încheie mandatul de directoare a Agenției de Guvernare Electronică, după incidentul cibernetic care a afectat infrastructura digitală a instituției. Într-un mesaj publicat pe Facebook, aceasta afirmă că pleacă din proprie inițiativă și susține că a discutat cu premierul, convenind că AGE are nevoie de o consolidare a conducerii tehnice. Fosta șefă a instituției a vorbit despre vulnerabilitățile scoase la iveală de incident, lipsa de personal și reformele pe care le-a inițiat în aproape doi ani de mandat.

Nicoleta Colomeeț afirmă că ultimele zile au adus una dintre cele mai dificile provocări pentru instituție, iar impactul incidentului cibernetic este în continuare analizat. Potrivit acesteia, echipa AGE lucrează împreună cu instituțiile partenere și specialiștii implicați pentru remedierea vulnerabilităților și restabilirea funcționării în siguranță a serviciilor.

„Securitatea infrastructurii digitale și protecția datelor oamenilor trebuie să fie priorități absolute”, a scris fosta directoare.

Colomeeț susține că a discutat cu premierul, iar în urma discuțiilor s-a convenit că instituția are nevoie de o consolidare a conducerii tehnice. Ea afirmă că a propus să facă un pas în spate pentru a permite această tranziție, dar spune că va rămâne alături de echipă și va contribui în continuare la misiunea începută.

„Îmi închei mandatul de directoare a Agenției de Guvernare Electronică. O fac din proprie inițiativă și cu sentimentul de responsabilitate pentru ceea ce am reușit să construim”, a menționat aceasta.

Spune că instituția avea prea puțini angajați

Nicoleta Colomeeț a preluat conducerea AGE în noiembrie 2024. Ea afirmă că, la acel moment, instituția gestiona peste 30 de sisteme și aproximativ 200 de servicii, însă resursele umane și capacitățile instituționale nu erau suficiente pentru volumul responsabilităților.

Fosta directoare spune că a inițiat o reformă structurală, care prevedea consolidarea echipelor responsabile de dezvoltarea produselor digitale, tehnologie, operațiuni și securitate. Printre funcțiile pe care a încercat să le consolideze se numără testarea calității, DevOps, verificările interne de securitate și managementul produselor digitale.

Potrivit acesteia, analiza funcțională recomanda o echipă de cel puțin 140 de persoane. A fost aprobată însă o structură de 108 posturi, iar în prezent instituția funcționează cu 74 de angajați.

„Este o reformă începută, care trebuie continuată și susținută cu resursele necesare”, a subliniat Colomeeț.

Numărul serviciilor publice digitale s-a dublat

În mesajul său, fosta șefă a AGE a enumerat și rezultatele pe care afirmă că le-a obținut în timpul mandatului. Printre acestea se numără dezvoltarea aplicației EVO, lansarea portofelului de identitate digitală și dezvoltarea portalului guvernamental unic al serviciilor publice.

Colomeeț susține că, în aproape doi ani, numărul serviciilor publice digitale s-a dublat și că au fost puse bazele unor instrumente și standarde menite să simplifice accesul cetățenilor la serviciile statului.

La finalul mesajului, aceasta le-a mulțumit colegilor care au lucrat în condiții dificile, în special în ultimele zile, și și-a exprimat încrederea că instituția va putea continua reformele începute.

„Cred în continuare că Republica Moldova poate avea servicii publice digitale simple, accesibile și, cel mai important, sigure. Cred în potențialul echipei AGE și în capacitatea ei de a duce mai departe reformele începute”, a conchis Nicoleta Colomeeț.

Atacul cibernetic a dus la schimbări la conducerea AGE

Șefa Agenției de Guvernare Electronică, Nicoleta Colomeeț, a fost înlăturată din funcție după un atac cibernetic care a afectat mai multe servicii publice digitale. Premierul Vasile Tofan a anunțat că a convenit cu aceasta să se retragă din funcție, subliniind că, în perioada următoare, accentul trebuie pus mai mult pe securitatea sistemelor informatice ale statului.

Artiom Cociu, numit șef interimar al AGE

După plecarea Nicoletei Colomeeț, funcția de director interimar al Agenției de Guvernare Electronică va fi preluată de Artiom Cociu. Potrivit Guvernului, acesta are experiență în gestionarea sistemelor digitale complexe, precum și 15 ani de activitate în domeniul auditului financiar și al restructurării companiilor.

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