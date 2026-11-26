Scumpirea energiei electrice se va simți direct în buzunarele consumatorilor, iar o factură care până acum ajungea la 700 de lei ar putea crește până la aproximativ 900 de lei. Estimarea a fost făcută de expertul în energetică Victor Parlicov, care a explicat că diferența ar putea fi de circa 200 de lei pentru un consum lunar de aproximativ 200 kWh. Între timp, autoritățile caută bani pentru eventuale compensații, însă, deocamdată, nu există o decizie în acest sens. Șeful Centrului de Management al Crizelor, Serghei Diaconu, spune că sprijinul ar putea fi acordat doar dacă vor fi identificate resurse financiare.

După majorarea tarifelor la energia electrică, consumatorii casnici vor resimți diferența chiar de la următoarele facturi. Potrivit estimărilor prezentate de Victor Parlicov, pentru o gospodărie care consumă aproximativ 200 kWh lunar, factura ar putea crește cu circa 200 de lei.

„O factură care anterior era, nu știu, de 700-800 de lei, o să devină 900 de lei. [...] Un 200 de lei pe lună la factura de energie electrică, plus-minus”, a explicat expertul.

Acesta a precizat că impactul va fi vizibil în special pentru gospodăriile care au un consum mai mare de energie electrică. În același timp, autoritățile trebuie să găsească soluții pentru a reduce presiunea asupra consumatorilor, în condițiile în care prețurile de pe piețele regionale rămân ridicate.

Compensațiile, încă în discuție. Cine ar putea beneficia de ajutor

Deocamdată, autoritățile nu au anunțat acordarea unor compensații pentru a acoperi noua majorare a tarifelor la energia electrică. Potrivit lui Serghei Diaconu, subiectul este examinat de Ministerul Energiei, împreună cu Ministerul Finanțelor, care trebuie să identifice eventualele resurse financiare.

„Dacă vom avea situația fericită să găsim posibilitate de compensare pentru cei mai vulnerabili, probabil se va recurge la acest lucru, dar la moment nu există aceste compensații”, a declarat șeful Centrului de Management al Crizelor.

Acesta a precizat că eventualele ajutoare ar putea fi acordate doar dacă vor fi identificați bani disponibili sau dacă autoritățile vor reuși să găsească surse de energie la prețuri mai mici. În caz contrar, statul nu poate garanta că va putea interveni pentru a acoperi diferența.

Parlicov: „Dacă vrem să avem prețuri mai reduse, trebuie să ne învățăm să economisim”

În contextul deficitului de energie electrică și al prețurilor ridicate de pe piața regională, experții și autoritățile îndeamnă populația să reducă din consum, în special în orele de vârf, când cererea de energie este mai mare.

Victor Parlicov spune că economiile trebuie făcute atât de consumatorii casnici, cât și de instituțiile publice și agenții economici. Acesta a atras atenția că iluminatul stradal și decorațiunile festive nu sunt neapărat cele mai mari surse de consum, însă autoritățile locale ar trebui să aibă posibilitatea de a regla intensitatea iluminatului în funcție de necesitate.

„Dacă vrem să avem prețuri mai reduse, trebuie să ne învățăm să economisim. În special în aceste ore de vârf, când consumul crește și nevoia de electricitate este mare, atunci să avem grijă să nu folosim, să nu spălăm în aceste ore, să nu facem alte lucruri, dar să folosim cât mai puțin curent”, a explicat expertul.

Parlicov a mai menționat că, pe viitor, contoarele inteligente și contractele cu tarife diferențiate în funcție de orele de consum ar putea ajuta gospodăriile să-și reducă facturile. Astfel, unele electrocasnice ar putea fi programate să funcționeze automat în intervalele în care energia electrică este mai ieftină.

Autoritățile caută, între timp, surse alternative de energie și încearcă să reducă dependența de importurile din Ucraina. Linia electrică Vulcănești–Chișinău a fost pusă sub tensiune și testată, iar Republica Moldova poate importa energie și prin această conexiune, alegând sursa în funcție de prețul cel mai avantajos.

Totuși, potrivit participanților la discuție, prețurile ridicate de pe piața regională ar putea persista cel puțin până în luna aprilie.

Facturi mai mari la energia electrică în această iarnă

Facturile la energia electrică vor fi mai mari în această iarnă, după ce ANRE a aprobat noi tarife pentru consumatorii casnici. Majorarea depășește un leu pentru fiecare kilowatt-oră, atât în centrul și sudul țării, cât și în nord. Astfel, clienții Premier Energy vor plăti cu peste 28 la sută mai mult, iar cei deserviți de FEE Nord – cu peste 26 la sută. Directorul ANRE susține că decizia a fost luată pentru a asigura un echilibru între interesele consumatorilor și activitatea economică a furnizorilor.

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