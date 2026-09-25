Poliția din Cahul solicită sprijinul cetățenilor pentru identificarea unei minore de 14 ani, care a plecat de la domiciliu în dimineața zilei de 23 septembrie și până în prezent nu a revenit.

Potrivit organelor de dreppt, nu este pentru prima dată când fata pleacă de acasă.

Fata are aproximativ 1,70 metri înălțime, păr blond și lung și ochi căprui. La momentul plecării, aceasta era îmbrăcată într-un maiou și blugi de culoare albastru-deschis.

Poliția le solicită persoanelor care au văzut-o sau dețin informații care ar putea ajuta la stabilirea locului aflării acesteia să anunțe imediat autoritățile la numărul unic de urgență 112.