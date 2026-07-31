Un bărbat de 29 de ani a fost condamnat la un an de închisoare după ce a pus droguri în desertul oferit unei foste vecine, fără ca aceasta să știe. Femeia s-a simțit rău imediat după ce a plecat de la locuința acestuia, a făcut convulsii și a fost transportată de urgență la spital.

Andreea Hioară
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Potrivit Procuraturii Generale, cei doi erau foști vecini. În decembrie 2021, femeia a mers în vizită la bărbat și a rămas peste noapte la locuința acestuia. În dimineața următoare, înainte de plecare, acesta i-a oferit un desert în care a introdus droguri.

La scurt timp după ce a părăsit locuința, femeii i s-a făcut rău. Starea ei s-a agravat rapid, a început să aibă convulsii și și-a pierdut cunoștința. O persoană aflată în zonă a sunat la 112, iar victima a fost transportată la spital.

Expertizele au arătat că în organismul femeii au fost depistate canabis și benzodiazepine. Potrivit medicului psihiatru-narcolog, aceste substanțe pot provoca în cazuri grave, chiar deces.

În timpul perchezițiilor efectuate la domiciliul bărbatului au fost ridicate peste 10 grame de marijuana și rășină de cannabis.

Bărbatul a recunoscut doar că deținea marijuana pentru consum propriu, însă a negat că a pus droguri în desertul oferit victimei.

Închisoare și despăgubiri pentru victimă

Bărbatul a fost condamnat la un an de închisoare și obligat să achite victimei 20.000 de lei prejudiciu moral și 3.000 de lei cheltuieli judiciare.

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