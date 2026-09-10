O femeie a rămas fără 92 de mii de lei după ce a căzut în plasa escrocilor. Banii au fost transferați unui bărbat din raionul Drochia, identificat și reținut ulterior de polițiști pentru 72 de ore. În urma perchezițiilor, întreaga sumă a fost găsită la domiciliul acestuia.

Potrivit poliției, femeia a fost contactată de persoane necunoscute, care s-ar fi prezentat drept reprezentanți ai unor servicii specializate în combaterea criminalității cibernetice și au determinat-o să facă transferuri bănești în valoare de 92 de mii de lei.

Polițiștii au identificat bărbatul și au efectuat percheziții

Bărbatul de 50 de ani a fost identificat, iar la domiciliul acestuia au fost efectuate percheziții și au fost găsiți banii victimei.

Acseta a fost reținut pentru 72 de ore. Pe caz a fost pornită o cauză penală pentru escrocherie.