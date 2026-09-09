Incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian al Republicii Moldova și al statelor NATO pot fi avantajoase pentru Kremlin, deoarece pun presiune pe apărarea aeriană a țărilor vecine Ucrainei și le reduc timpul de reacție, susține Institutul pentru Studiul Războiului în cea mai recentă evaluare a războiului din Ucraina. Analiza vine după ce, pe 8 septembrie, o dronă rusească a zburat prin spațiul aerian al Republicii Moldova și al României, în timpul unui atac masiv asupra Ucrainei.

Potrivit ISW, situația este cu atât mai complicată în cazul în care Rusia folosește drone mai rapide, propulsate cu reacție. Viteza acestora poate reduce timpul pe care autoritățile statelor vecine Ucrainei îl au la dispoziție pentru a detecta aparatul, a-i stabili traiectoria și a decide cum să reacționeze.

Institutul nu afirmă că fiecare astfel de incursiune are în mod necesar scopul de a testa apărarea aeriană a NATO sau a Republicii Moldova. ISW consideră însă că Moscova poate beneficia de pe urma acestor incidente, deoarece ele obligă statele vecine să reacționeze rapid la o amenințare aeriană care poate fi dificil de identificat și urmărit.

ISW a publicat harta traseului dronei

În raportul său din 8 septembrie, ISW a publicat o hartă care arată traseul dronei implicate în incident. Potrivit hărții, aparatul a fost detectat de radarele ucrainene la ora 15:30, după care a continuat să se deplaseze spre vest.

La 16:20, drona a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova. Aproximativ jumătate de oră mai târziu, la 16:47, aceasta a pătruns în spațiul aerian al României.

Harta ISW arată că două avioane de luptă spaniole F-18, aflate în serviciul NATO, au fost ridicate de la baza aeriană Mihail Kogălniceanu din Rimânia pentru a monitoriza situația.

La 17:05, drona a reintrat în spațiul aerian al Republicii Moldova, iar la 17:15 s-a prăbușit pe teritoriul Republicii Moldova, potrivit reprezentării grafice publicate de institut.

Harta/ ISW

Harta/ ISW

Harta/ ISW

Harta/ ISW

Nu este un caz izolat

ISW atrage atenția că incidentul din 8 septembrie nu trebuie privit ca un caz singular. Institutul a publicat și o hartă cu incursiunile rusești în spațiul aerian românesc și moldovenesc în perioada 1 august – 8 septembrie 2026.

Pe hartă sunt marcate mai multe incidente în apropierea frontierelor României, Republicii Moldova și Ucrainei, inclusiv cazuri în care fragmente de drone au fost recuperate pe teritoriul României.

ISW a avertizat anterior că apropierea repetată a dronelor rusești de teritoriul statelor NATO și al Republicii Moldova arată că Moscova își asumă riscul ca operațiunile sale împotriva Ucrainei să producă incidente și în țările vecine.

Harta/ ISW

De ce este important pentru Republica Moldova

Potrivit ISW, pentru Republica Moldova, aceste incidente arată cât de direct poate avea războiul din Ucraina efecte asupra securității țării, chiar dacă Moldova nu este parte la conflict.

Problema nu este doar faptul că o dronă ajunge în spațiul aerian al țării, ci și timpul foarte scurt în care autoritățile trebuie să stabilească ce este aparatul, de unde vine și dacă reprezintă un pericol.

În cazul dronelor mai rapide, acest interval poate fi și mai mic. Tocmai de aceea, ISW consideră că astfel de incursiuni pot crea o presiune suplimentară asupra statelor aflate în apropierea Ucrainei.

Incidentul din 8 septembrie

Incidentul din 8 septembrie a avut loc în timpul unui atac rusesc de amploare asupra Ucrainei. Potrivit ISW, Rusia a lansat noapte zeci de rachete și 166 de drone asupra teritoriului ucrainean.