O femeie ar fi fost lovită de o mașină chiar pe trecerea de pietoni, pe strada Independenței din capitală. Imagini de la locul accidentului - VIDEO

O femeie ar fi fost lovită de o mașină pe o trecere de pietoni de pe strada Independenței din Chișinău. Imaginile surprinse la fața locului arată mai multe obiecte împrăștiate pe carosabil, iar o altă femeie a intervenit pentru a-i acorda ajutor victimei. Tatiana Demian Șoferul implicat în accident a oprit mașina și a coborât pentru a verifica starea femeii. Deocamdată, nu se cunoaște în ce stare se află victima și nici dacă aceasta a suferit traumatisme. Împrejurările producerii accidentului urmează să fie stabilite.