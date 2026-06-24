O femeie din Chișinău a ajuns în stare gravă la spital după ce soțul său ar fi stropit-o cu lichid inflamabil și i-ar fi dat foc. Incidentul șocant s-a produs în această după-amiază în sectorul Buiucani al capitalei.

Tatiana Demian
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Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, între cei doi soți, un bărbat de 64 de ani și o femeie de 53 de ani, ar fi izbucnit un conflict. În urma altercației, bărbatul și-ar fi stropit soția cu o substanță inflamabilă, după care i-ar fi dat foc.

Victima a suferit multiple arsuri pe suprafața corpului și a fost preluată de urgență de medici.

La fața locului au intervenit polițiștii, care au demarat cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului. În timpul documentării incidentului, suspectul ar fi încercat să-și provoace leziuni, însă a fost oprit la timp de organele de drept.

Potrivit poliției, bărbatul fusese eliberat din detenție în urmă cu doar 20 de zile.

Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore, iar pe numele său a fost inițiată o cauză penală pentru tentativă de omor. 

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