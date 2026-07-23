O femeie din Chișinău a fost lăsată fără 2,4 milioane de lei după ce a fost convinsă de falși angajați ai Băncii Naționale și ai poliției că trebuie să-și „protejeze” banii. Un tânăr de 21 de ani, acuzat că ar fi făcut parte din schema de escrocherie, a fost trimis în judecată, anunță procurorii.

Potrivit procurorilor, în perioada 6–8 mai 2026, tânărul, împreună cu alți membri, ar fi pus la cale o schemă de înșelăciune prin telefon.

Victima, convinsă că vorbește cu reprezentanți ai instituțiilor statului

O femeie ar fi fost contactată de persoane care s-ar fi prezentat drept angajați ai unei bănci, ai Băncii Naționale a Moldovei și ai poliției. Sub pretextul că ar fi identificat tranzacții suspecte pe conturile sale și că trebuie să-și protejeze economiile, acestea ar fi determinat-o să urmeze mai multe instrucțiuni.

Conform anchetei, femeia ar fi fost convinsă să contracteze două credite în valoare totală de 700 000 de lei, iar ulterior să transmită banii, lăsându-i în pungi în mai multe locații din municipiul Chișinău indicate de membrii grupului.

Un milion de lei, ridicat dintr-o zonă forestieră

Ulterior, victima ar fi fost determinată să retragă încă 700 000 de lei din contul personal și să lase suma într-un loc indicat de escroci.

De asemenea, femeia ar fi scos din contul mamei sale suma de 1 milion de lei, bani pe care i-ar fi plasat într-o pungă într-o zonă forestieră din satul Goian, comuna Ciorescu.

Procurorii susțin că, la 8 mai 2026, tânărul s-ar fi deplasat la locația indicată și ar fi preluat suma de un milion de lei.

În total, prejudiciul cauzat victimei este estimat la 2,4 milioane de lei.

Ar putea primi până la 15 ani de închisoare

Bărbatul nu și-a recunoscut vina. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 15 ani, amendă de până la un milion de lei, precum și privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a desfășura anumite activități pe un termen de până la cinci ani.

Escrocheriile au lăsat fără economii moldovenii

Tot mai mulți cetățeni ajung victime ale escrocheriilor prin telefon și internet, iar prejudiciile provocate se ridică la zeci de milioane de lei. Potrivit autorităților, sute de persoane au fost păgubite după ce au fost contactate de indivizi care s-au prezentat drept angajați ai băncilor, polițiști sau reprezentanți ai unor instituții publice. Escrocii folosesc diverse metode de manipulare, invocând tranzacții suspecte, necesitatea „protejării” banilor sau verificarea conturilor bancare, pentru a determina victimele să transmită date confidențiale ori să retragă sume importante de bani.

În mai multe cazuri, oamenii au pierdut economii de o viață sau au fost convinși să contracteze credite, iar banii au ajuns la membrii unor grupări specializate. Autoritățile avertizează populația să nu ofere telefonic date bancare, coduri de acces sau informații personale și să verifice orice solicitare prin contactarea directă a instituției invocate.

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