Peste 1 milion de lei au pierdut victimele în cinci cazuri de escrocherie telefonică înregistrate în ultimele 24 de ore. Cel mai grav caz a avut loc la Durlești, unde o femeie de 73 de ani și-a vândut apartamentul după ce a fost convinsă de falși polițiști că trebuie să-și protejeze bunurile.

Potrivit Poliției, pe 13 august, femeia a sesizat autoritățile după ce, timp de aproximativ o lună, a fost sunată de persoane care s-au prezentat drept angajați ai poliției.

Aceștia i-au spus că pe numele ei ar fi fost contractat un credit și au convins-o că trebuie să-și vândă apartamentul pentru a-și proteja bunurile. Femeia a vândut locuința, apoi a transmis, prin intermediul unui curier, 61.000 de euro.

Cinci cazuri de escrocherii

În ultimele 24 de ore, poliția a înregistrat cinci cazuri de escrocherie telefonică. Prejudiciul total depășește 1 milion de lei.

Recomandările autorităților

Oamenii sunt îndemnați să nu contracteze credite la indicația unor persoane care îi sună și să nu ofere coduri SMS, PIN-uri, parole sau date bancare.

Presiunile, graba și solicitarea de a nu discuta cu familia sau poliția sunt semnale de alarmă. În caz de suspiciune, cetățenii sunt îndemnați să apeleze imediat la 112.