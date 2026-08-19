O femeie de 53 de ani din Republica Moldova ar fi fost înșelată cu peste 3,5 milioane de lei de un grup de escroci care s-ar fi folosit de o pretinsă clarvăzătoare și parapsiholog din Rusia. Un cetățean ucrainean de 38 de ani, suspectat că ar fi primit o parte din bani în numele grupului a fost plasat în arest preventiv.

Potrivit PCCOCS, schema a început în octombrie 2025, atunci când victima a fost contactată de o persoană care s-a prezentat drept secretara unei clarvăzătoare ce ar fi câștigat o competiție televizată din Rusia.

Ulterior, femeia ar fi discutat pe WhatsApp cu falsa clarvăzătoare, care i-ar fi spus că asupra familiei sale au fost aplicate ritualuri și că aceasta ar urma să fie afectată de evenimente tragice.

Peste 3,5 milioane de lei, obținuți prin înșelăciune

Victima ar fi transferat mai întâi peste 5.000 de lei, iar ulterior ar fi transmis alte sume. În total, în perioada octombrie - noiembrie 2025, escrocii ar fi obținut peste 3,5 milioane de lei prin mai mult de 10 transferuri și plăți în numerar.

Într-un caz, destinația banilor ar fi fost indicată drept construcția unei biserici în Rusia.

Un bărbat, trimis în judecată

Bărbatul de 38 de ani ar fi primit o parte din bani în numele grupului. Acesta a fost plasat în arest preventiv, iar bunuri de aproximativ două milioane de lei au fost puse sub sechestru.

Bărbatul poate fi condamnat la până la 15 ani de închisoare.

Recomandările autorităților

Oamenii sunt îndemnați să întrerupă apelurile suspecte și să verifice direct informațiile prin numerele oficiale ale instituțiilor. De asemenea, nu trebuie comunicate persoanelor necunoscute date personale, bancare sau alte informații sensibile.