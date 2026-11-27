O femeie de 38 de ani, din raionul Strășeni, este cercetată pentru implicare într-o rețea de distribuire a drogurilor sintetice în Chișinău și suburbii. Aceasta avea rol de curier și transporta substanțele interzise dintr-un ascunziș în altul.

Potrivit poliției, femeia făcea parte dintr-un grup specializat în comercializarea drogurilor sintetice, care folosea aplicația Telegram pentru a-și organiza activitatea.

Autoritățile spun că aceasta venea periodic în capitală, unde lua cantități mai mari de droguri din ascunzișuri. Ulterior, le împărțea în pachețele de câte 1 și 2 grame și le ascundea în alte locuri, de unde erau ridicate de consumatori.

Femeia a fost prinsă în flagrant

Femeia a fost reținută în momentul în care a luat o nouă cantitate de droguri dintr-un ascunziș. În urma percheziției corporale, polițiștii au găsit 176 de doze de substanțe interzise și mai multe telefoane mobile, care ar fi fost folosite în activitatea ilegală.

Cercetată în libertate pentru că are un copil de 4 ani

Femeia este cercetată în stare de libertate, deoarece are în întreținere un copil de 4 ani.

Dacă va fi găsită vinovată, aceasta ar putea sta la puşcărie de la 15 la 17 ani de închisoare.

Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în rețeaua de distribuire a drogurilor.