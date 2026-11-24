O femeie din Ucraina a încercat să scoată ilegal peste 16 mii de dolari din Moldova. Banii au fost descoperiți în bagajul de mână, pe Aeroportul Chișinău - FOTO

Serviciul Vamal al Republicii Moldova / Bani nedeclarați

O cetățeană ucraineană, în vârstă de 56 de ani, a fost prinsă pe Aeroportul Internațional Chișinău în timp ce încerca să transporte nedeclarați 16.600 de dolari SUA. Cazul a fost documentat de funcționarii vamali, împreună cu polițiștii de frontieră, în timpul controlului pasagerilor de pe cursa Chișinău–Istanbul. Tatiana Demian Potrivit Serviciului Vamal, suspiciunile au apărut în urma scanării bagajelor de mână, când într-o geantă personală au fost observate obiecte asemănătoare unor bancnote. În urma unui control fizic detaliat, vameșii au descoperit în interiorul genții 16.600 de dolari, sumă care nu fusese declarată autorității vamale conform prevederilor legale. Banii au fost ridicați Întreaga sumă a fost ridicată și este pasibilă confiscării speciale. Femeia riscă o sancțiune contravențională, în conformitate cu prevederile Codului contravențional.