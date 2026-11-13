O femeie a fost lovită de o mașină pe strada Pușkin din Chișinău. Din imaginile publicate pe rețelele de socializare se vede că victima zace la sol, iar mai multe persoane au intervenit pentru a-i acorda ajutor. Femeia pare să fie conștientă.

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Potrivit poliției, mașina implicată în accident este de marca Skoda.

Deocamdată, nu se cunosc alte detalii despre starea femeii și nici despre împrejurările în care s-a produs accidentul.

495 de accidente cu implicarea pietonilor, în primele 10 luni ale anului 2026.

În primele 10 luni ale acestui an, au fost înregistrate 495 de accidente cu implicarea pietonilor, dintre care 43 s-au soldat cu decese. Alte 477 de persoane s-au ales cu traumatisme.

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